Concressault, France

Deux ans après les inondations qui avaient ravagé la petite commune au nord du cher, de nouveau la grande Sauldre est encore sortie de son lit. Ce matin, une digue aurait rompu, suite à une soudaine montée des eaux provoquées par les orages de ces derniers jours. Au moins 11 maisons et caves sont inondées et 5 familles a minima vont devoir être relogées.

"On terminait juste de rénover après la catastrophe de 2016, et là c'est encore pire. Vers 9h, l'eau est montée brusquement. Il y a eu des coulées de boue, tout ou presque est détruit. On a eu un mètre d'eau dans les rues... On est en train d'essayer d'appeler les habitants, beaucoup sont au travail. Psychologiquement c'est très dur" explique le maire, Antoine Fleuriet.

Les pompiers sont sur place. La décrue s'est amorcée vers 13h.