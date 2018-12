Conçu par Naval group, le premier sous-marin brésilien Scorpène mis à l'eau

Cherbourg, France

Le lancement du Riachuelo sur la base navale d'Itaguai au Brésil ce vendredi, c'est le premier fruit d'une histoire et d'un partenariat né en 2009. Un contrat de 6,7 milliards d'euros remporté par le groupe français DCNS (aujourd'hui Naval Group). A cette époque, la Marine brésilienne confie au groupe naval français la conception et le transfert de technologies de quatre sous-marins de classe Scorpène. Il s'agit d'un sous-marin conventionnel. il en existe 14 en service ou en construction pour les marines indienne (6 sous-marins), brésilienne (4 sous-marins), chilienne (2 sous-marins) et malaisienne (2 sous-marins).

Le Riachuelo va commencer les essais en mer en 2019, pour une livraison en 2020. La livraison des deuxième, troisième et quatrième sous-marins de classe Scorpène se fera "à raison d'une unité tous les 12 à 18 mois", explique Naval Group dans un communiqué.

Ces dernières années, plusieurs ingénieurs brésiliens sont venus à Cherbourg pour étudier cette technologie, mais la conception s'est faite au Brésil. Les nouveaux sous-marins remplaceront les cinq submersibles conventionnels que le pays possède, construits en collaboration avec l'Allemagne entre 1980 et 1990.

Caractéristiques du Scorpène brésilien