Condamnation du Routioutiou : réunion des ostréiculteurs ce lundi pour évoquer un coup de tonnerre judiciaire

Le Comité Régional de la Conchyliculture du Bassin d'Arcachon a convoqué une assemblée générale extraordinaire ce lundi 20 janvier. A l'ordre du jour : les conséquences de la condamnation du Routioutiou et la modification de l'arrêté préfectoral qui fixe les règles du commerce dans les dégustations.

Géraldine et Fabrice Vigier, propriétaires du Routioutiou

Gujan-Mestras, France

La condamnation ce lundi des propriétaires du Routioutiou a provoqué une onde de choc sur les ports ostréicoles du Bassin d'Arcachon. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné Géraldine et Patrice Vigier, un couple d'ostréiculteurs de Gujan-Mestras, à 2.000 euros d'amende.

Leur tord selon la justice : avoir confondu dégustation ostréicole et restauration. Ils ont été reconnus coupables de travail dissimulé pour avoir vendu en 2017 bien plus de vin, de crevettes et de pâtés que d'huîtres.

Il est temps qu'on se pose et qu'on travaille sainement pour la pérennité de la profession. Aujourd'hui 50 % des jeunes qui s'installent se lancent dans la dégustation. C'est l'avenir de l'ostréiculture.

- Géraldine Vigier

La décision pourrait faire jurisprudence et inquiéter d'autres cabanes de dégustation. Elles sont une centaine sur le Bassin d'Arcachon. La préfète de la Gironde Fabienne Buccio a indiqué cette semaine qu'un arrêté fixant un seuil de revenu autorisé pourrait être pris avant l'été.

Ce lundi les ostréiculteurs se réuniront en assemblée générale extraordinaire à Gujan-Mestras, au siège du Comité Régional de la Conchyliculture pour faire le point sur ce dossier. Les débats s'annoncent intenses et passionnés.