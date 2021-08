Centre de vaccination vandalisé : "il ne faut pas se laisser intimider" réagit Jean-Luc Moudenc

La condamnation est unanime. Après la dégradation du centre de vaccination de Saint-Orens près de Toulouse et la destruction de 3.500 doses de vaccins, les réactions se multiplient. Contactés par l'AFP le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, "condamne fermement" ces dégradations.

"Il faut être ferme"

Pour le maire de Toulouse, cet acte de vandalisme n'est pas vraiment une surprise. "On voit bien depuis une dizaine de jours qu'il y a une dérive. On conste que de samedi en samedi, les manifestations contre le pass sanitaire et la vaccination continuent. Et tout cela encourage un climat de violence, explique Jean-Luc Moudenc. Après, je pense qu'il faut être ferme face à tout cela. Il ne faut pas se laisser intimider. On doit continuer jusqu'au bout cette démarche de vacciner tous les français."

Du côté de la mairie de Saint-Orens, c'est la stupeur face à cet acte. "Chacun peut avoir son opinion. On peut débattre. Mais s'en prendre à un centre de vaccination, c'est désolant", fait remarquer Jean-Pierre Godfroy, le premier adjoint de la commune. Il rappelle que le centre n'avait fait l'objet d'aucune menace.

Dans un communiqué commun, le préfet de la région Occitanie et l'agence régionale de santé dénoncent des "actes inacceptables". Ils précisent qu'une plainte a été déposée.