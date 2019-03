Conférence citoyenne régionale : Poitiers capitale de Nouvelle-Aquitaine pour... 48 heures

Deuxième étape du Grand débat national, les conférences citoyennes régionales prennent le pas sur les réunions d'initiative locale, avant la grande synthèse annoncée pour avril par le gouvernement. Tirés au sort sur liste téléphonique, quatre-vingt dix citoyens venant de toute la région Nouvelle-Aquitaine sont attendus à Poitiers. Des Périgourdins, des Bordelais, des Landais, des Rochelais, des Creusois et forcément des Poitevins vont siéger en assemblée aux salons de Blossac, à partir de vendredi 16h00 et jusqu'à samedi 17h00.

En plus de ce SMS envoyé à 75.000 Français, le gouvernement a mandaté l'institut de sondage Harris Interactive pour appeler d'éventuels volontaires. La mission du Grand débat national précise que les personnes sélectionnées sont représentatives de la diversité sociologique de chaque région.

"Une conférence citoyenne régionale ? Non ça me dit rien"

"17h15 : questions sur post-it", "17h30 : Session 1 Diagnostic collectif thématique"... le déroulé des conférences citoyennes a été dévoilé par la préfecture de la Vienne qui assure le suivi logistique de l'événement. Retraitée de la santé d'origine bordelaise, Jacqueline tient dans ses mains le programme des festivités. Son diagnostic est sévère.

"Voyons voir, de 16h à 16h30 accueil des participants, ça c'est simple, puis tirage au sort d'une thématique par participant, et un peu plus tard on passe à session 4.1 enrichissement des pistes d'actions et session 4.2 consolidation des pistes d'action... non mais c'est fait exprès ? C'est une blague ?"