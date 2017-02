Conférence: Islam et laïcité en débat à Nîmes

La laïcité et l'islman sont-elles compatibles ? Le débat était organisé par l'association Laïcité 30 en présence de l'imam nîmois Hocine Drouiche et d'un ex-djihadiste, David Vallat, venu parler de son histoire et de sa vision de la société.

Une conférence-débat autour de la laïcité et de son lien avec l'islam.

Pour débattre avec la quarantaine de personnes présentes, l'imam nîmois Hocine Drouiche également vice-président de la conférence des imams de France. Il prône un islam ouvert, laïc et invite les responsables musulmans à valoriser les valeurs de la République, d'autant que Nîmes est une ville où le taux de radicalisation est très important.

"Les responsables musulmans doivent prendre leurs responsabilités et adopter un discours républicain" Hocine Drouiche

Lors de la conférence, l'ex-djihadiste David Vallat, a raconté son parcours et sa vision de l'islam aujourd'hui. Ce lyonnais pour souche s'est radicalisé en Yougoslavie au début des années 1990. En voyant le conflit et le massacre des bosniaques, il a décidé de prendre les armes et de partir aider "ses frères" là-bas.