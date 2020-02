Alors que se tient ce mardi la Conférence sur le Handicap à l'Elysée, coup de projecteur sur une association qui promeut le sport entre personnes handicapées et valides. Reportage à Quetigny,

Handicap : une association côte-d'orienne fait la promotion du sport entre personnes handicapées et valides

Quetigny, France

Lundi soir, il est 17h30 au gymnase Mendès-France à Quetigny, la séance de sport va bientôt démarrer. Une séance organisée par l’Association Handicap Valide Vivre Ensemble Solidaire (AHVVES). Elle fait la promotion du sport loisir entre personnes handicapées et valides.

Une ouverture aux autres

L'association propose à ses adhérents de se retrouver sur un terrain de sport pour "une pratique de loisirs et pas de compétition" précise Dominique, le trésorier d'Ahvves. "La philosophie de l'association c'est de faire du sport ensemble, personnes handicapées et valides pour se rendre compte du handicap et se mettre au même niveau pour faire du sport autrement."

Comme chaque lundi les membres de l'association Ahvves se retrouvent au gymnase Mendès-France pour une séance de sports. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des séances où tout le monde est en fauteuil

Encadrées par des étudiants en STAPS de Dijon, les personnes handicapées et les valides peuvent participer aux ateliers badminton, tir à l'arc, volley ou basket, l'intérêt va au-delà du sport reconnait Marie Lescoualch, étudiante et référente des stagiaires, "le but à travers ces activités c'est de leur apprendre l'autonomie dans la vie quotidienne, pour savoir se déplacer avec les fauteuils dans la vie de tous les jours."

Une association comme une famille

L'intérêt de ces séances c'est aussi et surtout une ouverture vers les autres pour Christine Hernary-Wagner la présidente de l'association. "Ça fait connaitre les difficultés des personnes handicapées, le fait de se mettre en fauteuil et à la portée des personnes en situation de handicap permet de comprendre ce que veut dire se dépasser. "

L"association a remporté récemment le Prix de l'inclusion sociale aux Trophées des Associations du Département de la Côte-d'Or.

