Confession intime : que viennent chercher ces centaines de Côte-d'Oriens ?

Dijon, France

Oubliez les images de films qui vous trottent dans la tête. Ici le confessionnal est réservé aux rares qui en font la demande. Pas de rideau pourpre ou violet pour vous isoler ni de grillage entre le visage des prêtres et celui des fidèles. La confession, ou "sacrement de réconciliation" se fait à visage découvert, au milieu de l'église Notre-Dame à Dijon.

Deux fois par an, avant Noël et avant Pâques, le diocèse organise la Journée du Pardon. Ce mercredi, près de 1000 catholiques sont venus se confesser. Pour donner ce sacrement, 39 prêtres se sont relayés tout au long de la journée. Installés autour d'une dizaine de tables disposées dans les allées de l'église, ils accueillent un par un celles et ceux qui en font la demande.

Raphaël Clément, curé d'une paroisse dijonnaise, attend les fidèles qui veulent se confesser © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Odile n'était pas venue depuis des années. "J'ai 68 ans, c'était comme ça dans mon éducation, avant chaque grande fête, on allait se confesser. Et puis j'ai un peu pris le large, je me disais "c'est bon, je suis quand même sympa, je fais beaucoup de choses pour les autres, j'ai tué personne, je ne vais pas aller m'accuser devant quelqu'un". Mais en fait ce n'est pas du tout ça. Je sens depuis quelques temps que mon lien avec Dieu n'est plus celui que j'avais avant. Alors quand un ami m'a parlé de la confession hier, je me suis dit que c'était le moment. Le moment de réfléchir à ma vie et au sens que je veux lui donner, alors j'ai traversé la ville et je suis venue ici. C'est toujours un peu difficile, mais je me sens beaucoup mieux, plus apaisée."

Raphaël Clément, le curé de la paroisse Saint-Paul / Sainte Jeanne d'Arc à Dijon explique que la confession n'a plus grand chose à voir avec ce qui se passait dans le temps. "Ce que je remarque, c'est que les gens ont vraiment besoin de parler. Moi je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. La confession c'est une réconciliation avec Dieu, mais aussi une réconciliation avec soi-même. L'avantage en plus, c'est que c'est gratuit, contrairement à d'autres professions qui proposent des espaces de parole," s'amuse t-il.

Une dizaine de prêtres se relaient toutes les heures dans l'église © Radio France - Anne Pinczon du Sel

C'est comme faire une petite révision de vie

Jeunes, vieux, actifs ou retraités, tous les profils défilent devant les prêtres. Ceux qui se confessent tous les deux mois, ceux qui le font deux fois par an, et ceux qui n'étaient pas venus depuis longtemps. Chacun parle de ce qu'il veut, mais surtout "des choses qui nous entravent, qui nous pèsent, tout ce qui fait qu'on est empêtré dans l'égoïsme. On parle du plus concret de nos vies, mais aussi du plus profond, du spirituel" détaille Cathy. Vie spirituelle, amicale, familiale ou professionnelle, il n'y a aucun tabou. "C'est un peu comme faire une petite révision de vie, et ça fait du bien de le faire de temps en temps", explique cette paroissienne qui voit la confession plus comme un accompagnement spirituel que comme une auto-flagellation.

Le secret de la confession

Avant de prononcer les paroles d'absolution, le prêtre donne des conseils, relativise, ou met l'accent sur un point particulier. "C'est vraiment un échange, une discussion", insiste Michelle. Et Odile d'ajouter : "le regard du prêtre permet d'aller plus loin, de vous pousser dans vos retranchements, de vous aider à pardonner quand quelqu'un vous a fait du mal". Les fidèles repartent avec un conseil de lecture, une prière à faire, ou un geste du quotidien sur lequel se concentrer. Certains se décident à aller parler à une personne qu'ils ont blessée, d'autres veulent renouer avec leur vie spirituelle. Tous disent vouloir repartir du bon pied.

Et si Raphaël Clément botte en touche quand on lui demande si certains viennent lui confier des actes pénalement répréhensibles, il explique : "du point de vue du droit canonique, on est tenus au secret absolu, ce qui pourrait s'apparenter au secret professionnel dans la législation française, comme les médecins ou les professionnels de santé. Mais si quelqu'un arrivait avec quelque chose de pénalement répréhensible, évidemment _je lui conseillerais d'aller se dénoncer lui-même_."