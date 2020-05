Confiné en Bretagne, Nicolas Hulot se questionne sur la pollution agricole

Nicolas Hulot lance un manifeste pour un nouveau monde avec pour anaphore "le temps est venu de...". Cent principes énoncés pour changer de culture et de structure, une transition sociétale. Il était l'invité de France Inter ce mardi 6 mai.

"Nous avons un devoir d'urgence" explique l'ancien ministre de la Transition écologique. "La crise que nous venons de traverser est l'avatar d'une crise beaucoup plus profonde que nous essayons de minimiser depuis trop longtemps". Selon l'ancien ministre de l'écologie, il faut corriger notre modèle de société actuel pour ne pas revenir dans le monde d'avant.

L'humain primera sur l'économie.

Nicolas Hulot veut soutenir la relocalisation de certaines productions en France et en Europe. "Entre le protectionnisme et le néolibéralisme, il y a une troisième voie. On ne va pas cesser de commercer mais il faut trouver un juste milieu. On peut mettre des barrières sociales et environnementales en Europe. Nous n'allons plus consommer de la même manière. Il faut le faire tous ensemble, les politiques mais aussi la société civile. L'humain primera sur l'économie."

L'ancien ministre Confiné en Ille-et-Vilaine

Alors que depuis deux mois, les avions sont cloués au sol et que le trafic routier a considérablement diminué, les émissions de gaz à effet de serre n'auraient baisser que de 5 à 6% selon l'ONU. "Je suis confiné en Ille-et-Vilaine (Bretagne) et il semblerait que la pollution n'ait pas tant diminué que cela et il semblerait que cela soit dû à certaines pratiques agricoles, ce n'est pas pour stigmatiser."

"Il faudra, secteur par secteur, analyser et remettre à plat des pratiques. Faire évoluer le modèle agricole, le transport. Il faudra aider ceux qui auront difficultés à changer, mais il faut programmer ce changement en sortant du jeu politicien. La gravité de la situation nous y oblige", poursuit l'ancien ministre.

Sur le plan politique, Nicolas Hulot explique : "j'espère qu'on va tirer des leçons de cette crise. Je veux croire que certains ont changé, notamment le président Emmanuel Macron. Mais il faut que tout le monde change. Il faut une opposition constructive. On a besoin de toutes les intelligences."