Confinement : 13.800 contrôles et 1.000 verbalisations en Ardèche

A la veille du déconfinement et de la mise en place du couvre-feu, Françoise Souliman, Préfète de l'Ardèche, reconnaît un confinement "mieux respecté" qu'au printemps et met en garde pour la fin de l'année : 300 policiers et gendarmes seront mobilisés pour faire respecter les sorties nocturnes.

En Ardèche, ce second confinement a donné lieu a autant de contrôles des forces de l'ordre que le premier assure Françoise Souliman, la préfète, mais il y a eu moins de sanctions : "on a eu, à peu près, 1.000 verbalisations, c'est à dire à peu près 8% des contrôles ont donné lieu à verbalisation. C'est beaucoup moins que lors du premier confinement, puisqu'au premier confinement, on a eu quasiment le double de contraventions." Le confinement a donc été globalement mieux respecté, mais il y a eu quelques fêtes clandestines.

Des fêtes clandestines

Rien à voir avec Marseille, où 500 personnes se sont réunies ce week-end dans une soirée clandestine. Il y en a eu aussi à Nantes. Il y en avait eu un Saint-Marcellin ces quinze derniers jours. En Ardèche "nous avons eu cinq fêtes privées qui ont été réprimées par les forces de l'ordre, puisque il y a eu des plaintes pour tapage et les forces de l'ordre sont intervenues" souligne Françoise Souliman, "c'était une fête privée avec à peu près une quinzaine de personnes à chaque fois qui, évidemment, étaient toutes verbalisées. 135 euros pour chaque personne."

Couvre feu : 300 gendarmes et policiers sur le terrain

A partir de ce mardi 15 décembre s'ouvre une nouvelle phase. Finies les attestations de déplacements, mais tout le territoire est soumis à un couvre-feu. Chacun est sensé être chez soi de 20h à 6h du matin. "Nous avons déjà commencé à travailler les mesures que nous allons prendre, notamment la semaine entre le 24 décembre et le 1er janvier" explique la préfète de l'Ardèche, "nous aurons à peu près 300 gendarmes et policiers déployés sur le terrain, chaque nuit notamment, un dispositif encore renforcé la nuit du 31 décembre."

L'épidémie "marque le pas, mais elle n'est pas terminée, loin de là" assure Françoise Souliman, "nous sommes actuellement à un taux de positivité à 9,4%. Un taux d'incidence 133 pour 100.000. Nous avons encore 163 personnes hospitalisées, dont 10 en réanimation. Les chiffres sont bien descendus ces 15 derniers jours, mais stagnent depuis la semaine dernière, et c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est ce qui fait redouter le déferlement que pourraient provoquer les fêtes de fin d'année et la possibilité, malheureusement, d'un troisième confinement qui serait désastreux pour nous. Pour l'économie et pour l'ensemble de la France, évidemment."