Confinement : 18 centres de loisirs ouverts pour les enfants des "personnels essentiels" dans l'Indre

Quand on approche du centre de loisir de Fontgombault, on n'entend presque pas les enfants. Et pour cause, ils sont disséminés dans les quatre hectares du site. Les plus petits font du land-art ce mardi matin pendant que les grands jouent à un jeu de stratégie dans les bois. Les lieux se prêtent particulièrement à la situation sanitaire, visite guidée avec la directrice-stagiaire, Manon Moreau : "Autour des locaux, on a le swing golf et aussi la voie verte qui passe, un bois, une piscine.... donc on a beaucoup d'espace pour faire des activités à l'extérieur, c'est idéal. Il y a le soleil qui est là, donc les enfants sont au maximum dehors et ils sont très contents" détaille la directrice en parcourant des yeux l'immense terrain.

"On se sent utiles pour les enfants, mais aussi pour les parents"

Le centre se préparait à recevoir environ 80 enfants, l'équipe avait concocté des activités en groupe thématiques autour du cinéma. Tout a été annulé à la dernière minute pour n'accueillir finalement qu'une vingtaine d'enfants dont le métier des deux parents est considéré comme essentiel à la lutte contre la crise sanitaire : personnels soignants, policiers et pompiers, les personnels qui organisent les tests et/ou la vaccination... "Comme le gouvernement, on a fait une réunion de crise pour se réorganiser" esquisse Cyril Niederkorn, responsable du service Animation Enfance/Jeunesse à la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse. "On prévoit des activités au jour le jour, être en plus petit groupe permet aussi de créer des liens différents" explique 'Lolo', animatrice qui encadre le groupe des moins de six ans avec 'Drine-Drine' qui complète : "On est là pour leur faire vivre une bonne journée. Le fait d'ouvrir aux enfants des personnes qui doivent aller travailler, ça nous fait nous sentir utiles. Utiles pour les enfants, mais aussi pour les parents" conclut l'animatrice.

Sur la douzaine de personnes qu'emploie le centre de loisirs, seuls six encadrent les enfants pendant ces vacances. Les autres récupèrent des jours ou ont été redéployés dans d'autres services, l'administratif par exemple. Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale de l'Indre, Jean-Paul Obellianne, s'est d'ailleurs rendu mardi 13 avril sur place pour saluer le travail des équipes mobilisées. La communauté de commune a par ailleurs organisé des garderies dans plusieurs villages, avec un ramassage par bus pour faciliter au maximum la tâche des parents "personnels essentiels" résidents sur les 28 communes de Brenne - Val de Creuse.