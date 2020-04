Confinement et 1er-Mai : au balcon, sur les réseaux sociaux... la fête du Travail célébrée chez soi

Confinement oblige, les syndicats cherchent de nouveaux modes d'action pour célébrer la journée internationale des travailleurs autrement que dans la rue. Concerts de casseroles aux balcons, chants, slogans sur les réseaux sociaux... différents appels se multiplient. Les organisations syndicales comptent également mettre l'accent sur les conditions de travail, parfois contestées, pendant le confinement.

Chanter "Bella Ciao" au balcon

Plusieurs organisations syndicales lancent des appels communs. La CGT avec la FSU, l'Unef, des mouvement lycéens mais aussi des ONG écologistes, sous le slogan "plus jamais ça" invitent dans un communiqué à manifester le 1er mai "de chez soi avec des pancartes, banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux".

"Chacun va s'organiser au mieux pour afficher les choses aux fenêtres, faire des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, organiser des chansons collectivement, comme +Bella Ciao+, des concerts de casseroles.", explique à l'AFP Eric Beynel, porte-parole de l'union syndicale Solidaires.

Les syndicats dits "réformistes" (CFDT, la CFTC, l'Unsa) et l'organisation de jeunesse Fage, appellent eux à affirmer leurs revendications sur les réseaux sociaux. La CFDT joindra à ses posts le hashtag #construisonsdemain.

Autant d'initiatives différentes qui n'actent pas une action réellement commune, d'autant que les principaux syndicats défilent d'ordinaire séparément.

Défendre les travailleurs du confinement

Les organisations syndicales souhaitent particulièrement défendre les personnes qui continuent à travailler pendant le confinement. "Le 1er Mai, cette année, on avait toutes les raisons de manifester pour protester contre l'ordonnance du gouvernement qui prévoit de déroger aux 48 heures pour aller à des semaines de 60 heures", indique le secrétaire général de Force ouvrière Yves Veyrier.

Le syndicat fait le parallèle entre la crise sanitaire actuelle et le symbole du 1er Mai, né aux Etats-Unis en 1886 à l'occasion d'un mouvement syndicaliste réclamant la journée de travail de huit heures et la semaine de 48 heures.

D'autres syndicats, dont la CGT, et la FSU appellent à mettre en lumière les "oubliés" et les "invisibles de nos sociétés, qui continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre vie".

Deux syndicats appellent à une "reprise progressive" du travail

Les partenaires sociaux étaient consultés ce jeudi par le gouvernement concernant la reprise du travail lors du déconfinement. Rarement en accord, le Medef et deux centrales syndicales, la CFDT et la CFTC, ont pourtant signé une déclaration commune pour affirmer que l'activité économique devait reprendre "progressivement" en France et "dans des conditions de sécurité optimales" pour les salariés, "afin qu'un drame économique et social ne vienne pas s'ajouter à un drame sanitaire".