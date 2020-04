Confinement : 36 déchetteries rouvertes dans la métropole d’Aix-Marseille

Ces réouvertures vont se faire de manière progressive. D’ici une semaine, 36 déchetteries devraient être opérationnelles et devront appliquer une série de mesures sanitaires.

Ça devrait être moins la galère pour se débarrasser de ses ordures. Dès ce mardi, plusieurs déchetteries de la métropole d’Aix-Marseille vont rouvrir. D’ici une semaine, 36 décharges devraient avoir repris du service, ce qui représente "65% du parc" de la collectivité.

Huit décharges vont rouvrir sur le Territoire Marseille-Provence, 10 sur le Territoire du Pays d’Aix et une sur le Territoire du Pays de Martigues. Par ailleurs, l’ensemble des déchetteries des territoires du Pays Salonais, du Pays d’Aubagne et de l’Étoile et d’Istres Ouest Provence seront opérationnelles.

Dans le respect du confinement

"Ces réouvertures partielles viseront essentiellement à collecter les déchets verts, mais aussi les métaux et cartons. Les gravats seront également acceptés dans 31 déchetteries sur 36", précise la métropole qui d’Aix-Marseille pose ses conditions : "Il y aura un filtrage et un contrôle à l’entrée […] les accès seront limités à 2 ou 3 véhicules au maximum en même temps".

L’objectif est d’éviter les afflux et surtout limiter le risque de contamination par le coronavirus. Bien sûr, les usagers devront "impérativement" être munis de leur attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle ils devront cocher la case « déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ».

Mi-mars, toutes les décharges de la métropole d’Aix-Marseille avaient été fermées aux particuliers. La collectivité justifie ces 36 réouvertures en mettant en avant la lutte contre les dépôts sauvages et les brûlages. Elle souhaite "limiter les rejets de particules fines dans l’air tout en permettant aux métropolitains de respecter leurs obligations de débroussaillement."