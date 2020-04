6.000 foyers du Haut-Vaucluse et du Sud-Drôme privés d'internet et de réseau mobile

Dans le Haut-Vaucluse et le sud de la Drôme, 6.000 abonnés d'Orange sont privés d'internet et de réseau mobile depuis mercredi soir. Un incident s'est produit sur un équipement de l'opérateur à Vaison-la-Romaine. Vingt communes sont concernées.

6.000 foyers sont privés d'internet et de réseau mobile dans le Haut-Vaucluse et le Sud-Drôme suite à un incident à Vaison-la-Romaine

En cette période de confinement pour lutter contre le Covid-19, le réseau internet et mobile est primordial pour chacun. Depuis mercredi soir 22h, 6.000 abonnés d'Orange sont privés de connexion internet et de téléphone mobile et fixe. Un incident s'est produit sur un équipement de l'opérateur à Vaison-la-Romaine. Vingt communes sont concernées : une dizaine en Haut-Vaucluse autour de Vaison, Sault ou Mérindol, et l'autre moitié en Sud-Drôme, comme à Montbrun, Mévouillon ou Mollans-sur-Ouvèze.

L'origine de la panne pas encore trouvée

Une première intervention des équipes d'Orange a eu lieu ce jeudi matin vers 5h, mais l'origine de la panne n'a pas encore été trouvée. Les opérations vont reprendre à la mi-journée dans les meilleures conditions sanitaires pour les agents dans le contexte actuel.