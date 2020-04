Confinement à Beaune : ce boulanger livre le pain à vélo au domicile des personnes isolées

Depuis le début du confinement, les personnes isolées et âgées redoutent pour certaines de se déplacer jusqu'à la boulangerie, par peur du coronavirus. Pour leur rendre service, un boulanger de Beaune livre son pain à vélo, aux domiciles des personnes isolées.

"On souhaite donner du plaisir aux gens, un petit sourire, en cette triste période"

Avant le confinement, la boulangerie de Beaune, Aux 3 épis, s'était déjà lancée dans la livraison à vélo. Mais seuls les hôtels de la ville et les chambres-d'hôte de la ville en profitaient.

Depuis le début du confinement, Aurélie, gérante de la boulangerie, et Clément, boulanger, ont décidé de livrer les particuliers : "En cette période difficile de confinement, et après plusieurs demandes en magasin de clients qui ont peur de se déplacer, et pour qui ce n'est pas prudent, on a décidé de livrer à domicile, à vélo, confie Aurélie, la gérante. On souhaite donner du plaisir aux gens, et un petit sourire, en cette triste période."

Respect des règles d'hygiène

La livraison de fait uniquement sur Beaune. Pour respecter au maximum les gestes barrières et les mesures d'hygiène, la boulangerie appelle à l'avance les particuliers et leur demande de préparer la monnaie ou le chèque. Clément, le boulanger, déposer ensuite devant la porte la marchandise.

Plusieurs boulangers contactés par France Bleu Bourgogne précisent qu'ils ont préféré ne pas mettre en place de livraison, à cause du manque de matériel de protection et du danger sanitaire que cela peut représenter : manque de masques, manque de gants...

La boulangerie Aux 3 épis souhaite poursuivre cette livraison à domicile le temps de confinement, et se mettre à la livraison d'oeufs en chocolat pour Pacques.