Confinement : à Besancon une association apporte du réconfort aux SDF

En cette période de confinement le slogan «restez chez vous» est un peu difficile à avaler pour les SDF. Tout au long de l'année ils essaient tant bien que mal de s'adapter à une vie dans la rue avec toutes les difficultés que cela entraine.

Au moment où tout le monde doit rester à l'intérieur, cela devient compliqué pour eux. Les structures accueillent les personnes seules, mais pas celles avec un chien.

"On avait un squat, en face de la Caisse d'Epargne. On devait être confinés, on s'est fait jeter du jour au lendemain. On a eu la BAC, le commissaire principal de Besançon..." Témoigne Greg un SDF de Besancon. Comme il a un chien, il n'est pas accepté dans les structures d'accueil, il ne lui reste donc que la rue d'où il est chassé par les forces de l'ordre..

Témoignage de Greg, SDF de Besançon Copier

Pour apporter un peu de chaleur à ces personnes qui vivent dans la rue, à Besançon l'association «l'Ami de Pain» poursuit malgré le confinement tous les dimanches sa distribution aux SDF comme elle le fait tout au long de l'année chaque dimanche à 18h30.

Pour Carole Marthey la présidente de l'association l'Ami de Pain, le plus difficile selon elle n'est pas de trouver à se nourrir en cette période de confinement, mais la solitude :

"Quand ils mendient, ils sont assis dans la rue, ya du monde qui passe, là il n'y a personne".

Distribution aux SDF à Besancon, images d'archives - l'Amie de Pain

Des paniers de nourriture sont distribués, mais aussi des produits d'hygiène et des petits flacons de gel hydro-alcoolique.

Ecouter le reportage Copier

L'associationl'Ami de Pain pense aussi aux animaux de compagnie, des croquettes sont distribuées chaque dimanche, ainsi que des produits vétérinaires contre les parasites.