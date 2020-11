Confinement à Bordeaux : la mairie met en place deux parkings gratuits jusqu'au 1er décembre

La mairie de Bordeaux répond à la colère de certains riverains face au stationnement toujours payant à Bordeaux depuis le début de ce deuxième confinement. A partir du lundi 9 novembre et jusqu'au 1er décembre, la Ville va mettre à disposition des Bordelais deux aires de stationnement gratuites :

Rive gauche : place des Quinconces, soit 500 places

: place des Quinconces, soit 500 places Rive droite : allée Serr, soit 80 places

"Les personnes souhaitant bénéficier de ces deux aires de stationnement sont invitées à se rendre directement sur place à partir de lundi 9 novembre à 9h", précise la mairie dans un communiqué. Ces parkings seront ouverts 24h/24 et des agents seront également présents, entre 9 heures et 18 heures, pour assurer la régulation durant la semaine.

Nouvelle offre pour les abonnés au "Pass 52"

Autre mesure mise en place : la bonification "confinement" du "Pass 52 jours". Au départ, ce dispositif permet aux abonnés au stationnement résident d'une durée supérieure ou égale à un mois de bénéficier automatiquement de jours de stationnement gratuits, calculés suivant la durée de l'abonnement : pour 12 mois d'abonnement, cela correspond à 52 jours de gratuité.

Avec le confinement, la Ville propose d'augmenter cette offre jusqu'au 1er décembre : "Les abonnés résidents d’un mois ou plus vont recevoir un message d’EasyPark leur indiquant qu’une bonification de 20 jours leur a été attribuée."

L'opposition demande le retour des places gratuites

De son côté, l'ancien maire de la ville, Nicolas Florian plaide pour le retour du stationnement gratuit, "immédiatement" : "Il y a des gens qui sont obligés de rester chez eux, qui vont être en télétravail et qui jusqu'à maintenant n'avaient pas à payer du stationnement sur la journée parce qu'ils rentraient après 19 heures. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Nous proposons donc la gratuité du stationnement sur l'ensemble de la ville ou en tout cas ceux qui travaillent sur Bordeaux et qui sont obligés de se déplacer", a affirmé le chef du groupe d'opposition Bordeaux Ensemble.

Durant le premier confinement, cette mesure avait été mise en place. Un confinement toutefois plus strict que le nouveau, notamment en ce qui concerne les déplacements pour le travail.