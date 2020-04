Confinement : A Cabourg, les sauveteurs de la SNSM apportent leur aide aux personnes âgées isolées

Le maire de Cabourg, Tristan DUVAL, s'entretient avec les bénévoles de la SNSM © Radio France - Carole LOUIS

Ils sont reconnaissables à leur tenue orange, les bénévoles de la SNSM ( Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Dives-sur-Mer quadrillent depuis ce jeudi 2 avril, huit quartiers de la ville. Ils ont répondu présent à l'appel de la mairie pour aller à la rencontre de la population la plus âgée. Un nombre important de personnes qui vivent souvent seules et isolées.

"On ne voulait pas exposer nos bénévoles traditionnel"" ( du CCAS ou d'associations d'entre-aide) explique le maire Tristant DUVAL. "Les sauveteurs de la SNSM sont aguerris en matière de secours aux personnes", poursuit l'élu qui se réjouit de pouvoir ainsi répondre aux besoin de ses concitoyens les plus âgés, éloignés des affaires de la cité et qui peuvent être en détresse sans que personne ne le sache, d'autant plus en cette période de crise du coronavirus. Une manière aussi d'assurer le recensement de ces habitants isolés.

" On fait du porte-à-porte, par binone et l'accueil est bon et chaleureux" , explique Jean-Louis MONTEIRO, le président des volontaires de la SNSM. Ils sont douze au total qui participent à la démarche. Les informations recueillies vont être partagées avec les élus qui si besoin se déplaceront chez les personnes qui nécessiteraient une aide particulière. Une démarche qui pourrait être renouvelée si besoin.