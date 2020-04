Confinement : à Cherbourg, les résidents de l'EHPAD "La demeure du Maupas" et leur famille peuvent se voir

On appelle cela le "SAS dating", mis en place il y a quelques jours à l'EHPAD "La demeure du Maupas" à Cherbourg" il s'agit de séparer grâce au SAS d'entrée les résident de leur famille. Chacun d'un côté de la vitre et chacun avec son téléphone "on a crée une ligne spécifique en interne. On a eu cette idée parce qu'il y a un manque cruel. La famille c'est la famille . Et ce SAS dating est victime de son succès. Le planning est plein" précise le directeur Ghislain Guillet. Et il raconte "une résidente est venu me voir les larmes aux yeux me disant merci, merci, merci, ça n'a pas de prix".

Madeleine et son fils Joël : premier RV

Les visites ont un succès fou "depuis le confinement , je n'avais vu personne, mon fils appelle tous les jours mais c'est pas pareil. Là on se voit, ça fait plaisir" ajoute Madeleine 87 ans. Son fils Joël derrière la vitre, apprécie aussi "c'est surtout pour elle car elle avait l'habitude de venir manger tous les dimanches à la maison alors là c'est très long pour elle. Bon c'est vrai que ça fait un peu parloir de prison mais ça le fait" ajoute-t-il en riant. Madeleine qui espère voir la fin de ce confinement "pour revoir les arrières-petits-enfants". En attendant Joël va très vite reprendre un RV.