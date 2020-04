Confinement : vous n'êtes pas un spécialiste des travaux mais souhaitez bricoler ? Conseils et pièges à éviter

Les français n’ont jamais autant bricolé, durant cette période de confinement, et bien plus encore avec les vacances scolaires de Pâques. C'est l'occasion de rénover, fabriquer ou inventer, selon son degré d'expérience.

Vous êtes en panne d'imagination ? Les conseils Sébastien Mathieu, responsable technique de Mon atelier en ville, atelier de bricolage en libre-service dans le deuxième arrondissement de Paris :

Surfez sur Pinterest : vous y trouverez une minée d'idées et de mode d'emploi ainsi que sur Instagram.

Faites les fonds de tiroir, de placards, faites le tour de la cave, du grenier ou du jardin, et rassembler tout ce qui pourrait faire l'objet de confection. Réfléchissez à ce que vous pourriez fabriquer avec.

Créez par exemple des bougeoirs ou pots à crayons à l'aide de pots de yaourt en verre recouverts d'une bande de papier peinte ou dessinée.

Fabriquez des étagères à l'aide de cageots ou de palettes, une jardinière à partir de vieilles plantes.

Attention aux accidents domestiques

Ce n'est pas le moment d'aller aux urgences. La première règle d'or à respecter consiste à se protéger, à l'aide d'au minimum deux équipements de sécurité : des lunettes, pour éviter toute projection de matière dans les yeux et des gants pour éviter infections, coupures ou sections de doigts.

Pompiers, médecins du Samu et centres antipoison alertent sur la recrudescence des accidents domestiques en cette période de confinement. En Vendée, par exemple, les pompiers ont fait face à "des chutes de toit ou d'échelle, des blessures provoquées par des tronçonneuses, tondeuses, tailles haies, etc. "

Selon une étude de l’association Attitude Prévention, qui regroupe tous les assureurs français, environ 20 000 personnes meurent chaque année dans des accidents domestiques.

Jardinage et bricolage arrivent en toisième position des activités de loisir pendant le confinement

Le bricolage et le jardinage font partis des trois principales activités de loisirs des Français en période de confinement : selon un sondage réalisé par Odoxa-CGI pour et France Bleu, 38% des sondés citent en premier les échanges avec leurs proches par téléphone ou sur les réseaux sociaux, 29% évoquent la cuisine et 28% le bricolage et jardinage. Viennent ensuite la lecture (19%), la musique (18%) et le sport (14%).

A noter : l'atelier équipé pour réaliser soi-même ses projets :

Mon atelier en ville est ouvert au public en dehors de la période de confinement. On y trouve toutes sortes de machines : machines à coudre, disqueuses, perceuses...). Depuis plusieurs semaines, des accessoires de protection y sont actuellement fabriquées : visières intégrales pour l'AP-HP mais aussi "pousse-seringues" et autres inventions nécessaires pour les personnels soignants.

Mon atelier en ville © Radio France - Mon atelier en ville

