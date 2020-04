Confinement : A La Crèche, la protection civile livre les courses aux personnes âgées

Pour les personnes âgées, isolées, les mamans ou les papas seuls avec enfants en bas âge, le confinement est parfois compliqué à vivre, notamment pour faire les courses. A La Crèche, dans les Deux-Sèvres, des bénévoles de la protection civile s'en occupent. Ils vont chercher les produits au Carrefour contact de la commune et livrent à domicile, deux fois par semaine. Le service fonctionne depuis un mois. Une cinquantaine de foyers sont inscrits.

"Nous avons un contact téléphonique la veille pour prendre leur liste de courses, ces listes sont déposées au carrefour contact de La Crèche, commencent à préparer colis qui sont terminés le matin avec les produits frais", raconte Jean-Paul Renard, retraité, bénévole à la protection civile.

Ça nous arrange beaucoup

Le camion chargé, la tournée peut commencer. Premier arrêt chez Françoise. Une chaise est posée à côté de la porte d'entrée pour déposer le carton de cette Créchoise de 90 ans. "Ça nous arrange beaucoup", lance-t-elle. Gérard Billon, l'un des bénévoles, prend en même temps des nouvelles. "Pas de problèmes de goût, d'odorat, de toux, de fièvre ?", questionne le bénévole.

Des bénévoles qui ne sont pas que livreurs de courses. "On travaille en collaboration avec les agents de la mairie, on recense par exemple les besoins en bouteille de gaz. S'il y a besoin de produits pharmaceutiques aussi", précise Jean-Paul Renard. Et qui n'hésitent pas à rendre service. "Vous pouvez me poster une lettre ?", demande Françoise. "Bien sûr", répond Gérard.

Pour bénéficier de ces livraisons, il faut contacter la mairie de La Crèche 05.49.25.50.54.