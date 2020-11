Confinement : à Laval, le "click and collect" mis en place par les commerçants a trouvé ses adeptes

Les commerces non-essentiels contraints de fermer pendant le confinement mettent en place le "click and collect", pour continuer à vendre leurs produits malgré tout. A Laval, commerçants et clients s'adaptent bien en cette fin novembre et s'essaient à ce nouveau mode de vente et d'achat.