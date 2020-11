Confinement : à Orléans, la police renforce les contrôles sur les attestations de déplacement

Pont Thinat, centre-ville, sorties d'autoroutes : depuis quelques jours, la police d'Orléans multiplie les contrôles pour vérifier les attestations de déplacements. Elles sont obligatoires pour circuler pendant cette période de confinement. Et désormais, il n'y a plus de tolérance !!

" Bonjour Monsieur, vous avez une attestation de déplacement ? Merci de nous la montrer !" Ce lundi 09 novembre, la police avait choisi de procéder à une série de contrôles, Place de Gaulle, à la sortie du tramway. Depuis une dizaine de jours, les contrôles sur les attestations de déplacement se sont multipliés sur la Métropole d'Orléans : " On ne cible pas de quartier en particulier, on contrôle partout, jour et nuit" explique le commandant Edouard Malis, chef du service de voie publique, à la DDSP du Loiret ( la Direction départementale de la Sécurité Publique).

On vérifie en priorité l'heure affichée sur l'attestation

La première vérification, c'est déjà de s'assurer que celui qui est dehors a bien son attestation de déplacement sur lui , avec une pièce d'identité. Il faut que l'attestation papier ou numérique soit bien remplie. " On vérifie en priorité l'heure. Certains génèrent leur attestation sur leur portable à notre vue seulement. Et là, ça pose problème" expliquent les policiers. Sur les attestations, on compte 9 motifs valables de sortie : pour aller travailler, consulter un médecin, chercher les enfants à l'école, visiter un parent âgé, prendre l'air ou encore faire ses courses. " Ce n'est pas limitatif " explique le Commandant Malis " donc c'est vrai que des gens peuvent sortir plusieurs fois par jour pour aller faire une course." Et la police n'a pas les moyens techniques de vérifier qu'une personne a passé toute sa journée dehors en accumulant les attestations de déplacement.

Combien de verbalisations depuis le reconfinement ?

Impossible de savoir combien d'amendes à 135 euros ont été dressées dans le Loiret depuis le reconfinement pour des déplacements non justifiés. La DDSP et la Préfecture du Loiret ne communiquent pas. Seul le Ministère de l'Intérieur a accès à ces données. Ce lundi après midi, Place de Gaulle, les policiers ont verbalisé 4 personnes en moins d'une heure. Parmi les contrevenants, un jeune homme qui sort du tramway sans masque ni attestation de déplacement sur lui. " Je n'ai plus de masque chez moi et mon portable n'a plus de puce, je n'ai pas pu faire d'attestation". Evidemment, aucun de ces arguments n'est recevable. Le jeune homme recevra à son domicile deux amendes de 135 euros à régler.