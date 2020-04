Confinement à Paris : les sorties sportives interdites entre 10h et 19h

Les autorités n’auront pas tardé à réagir après le clair relâchement observé dans les rues de Paris ce week-end. Ce mardi, la mairie et la préfecture de police de Paris annoncent un renforcement des mesures de confinement. Et notamment, l’interdiction de sortir faire du sport en journée, à partir de ce mercredi 8 avril.

"Toute forme de relâchement mettrait en péril les efforts collectifs réalisés jusqu’ici", explique un communiqué commun. "Ainsi, à compter du 8 avril 2020, les sorties pour des activités sportives individuelles ne seront plus autorisées entre 10h et 19h sur l’ensemble du territoire de Paris. _Elles restent donc autorisées de 19h à 10h_, au moment où l’affluence dans les rues est la plus faible", détaillent les autorités.

Il fallait "renforcer le confinement" prévenait Anne Hidalgo

Anne Hidalgo l'avait d'ailleurs laissé entendre, ce mardi matin, chez nos confrères de franceinfo. "On est en train de travailler sur des horaires qui permettraient aux joggeurs de courir plus tôt le matin et plus tard le soir pour éviter qu'on ne croise les autres", a expliqué l'élue de Paris.

"Il y a des endroits où il y a des files continues de gens qui courent, ce qui est très bien pour la santé mais un peu moins pour le confinement et qui présente quand même un certain nombre de risques", constatait la maire, estimant que le fait "d'accepter ce confinement, parce qu'il en va de notre santé" et parce qu'on "est quand même loin de sortir de cette crise", est aussi une façon d'être "actif" aux côtés des soignants.