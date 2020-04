Coronavirus à Pau : le confinement à loyer modéré

Jean, Olivier, Martine, Michèle vivent à Pau dans ce que l'on appelle "les grands ensembles". Résidence Cadier, Résidence les Fleurs... Plusieurs centaines de logements où on subit le confinement plus qu'ailleurs.

Le confinement dure maintenant depuis 1 mois. Dans les grands immeubles, les choses se vivent plus durement. À Pau il y a la résidence des Fleurs, près de l’avenue des Lilas. Plusieurs centaines d’appartement, que du logement social. Nous sommes allés voir Michèle chez elle. Au 13 rue Tristan Derème dans ce T3 de 60m2. Elle a 72 ans et elle vit dans et appartement depuis bientôt 30 ans. Elle est divorcée depuis longtemps et ses enfants sont grands. Elle vit seule aujourd’hui, et encore plus seule depuis ce confinement qui la prive de ses copines de marche, et de son club de scrabble.

On entend tout, alors on s'entend – Michèle du 13 rue Tristan Derème

Un peu plus loin au 19, au pied de l’immeuble, on croise trois habitants : Martine, son Mari et Olivier. Olivier bricole dans sa cave pour tout le monde. Il répare les vélos des gosses du quartier. Martine et son mari sont en charge de la désinfection de la rampe d'escalier et de l'interphone. Confinement oblige, le ménage n'est plus fait par le bailleur social. Chacun s'est réparti les tâches dans l'immeuble.

La résidence Cadier en plein quartier Saragosse. 900 logements dans cette résidence qui est presque un quartier à elle toute seule. Jean vit avec sa femme au 16 de la résidence Cadier 1, depuis 30 ans. Sa fille aide-soignante à l'hôpital vit dans le même immeuble. Tous les soirs, à 20 heures, Jean participe au concert d'applaudissements. Lui il ouvre la fenêtre et passe de la musique. Ce soir, ce sera Jean Ferrat "C'est beau la vie".