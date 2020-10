Confinement à Périgueux : marchés, aides aux commerçants, numéro vert, ce qu'il faut savoir

Comment va s'organiser le confinement à Périgueux ? Que met en place la mairie pour "que la vie continue" ? France Bleu Périgord fait le tour des décisions prises (et des pistes de travail).

Maintien des marchés

La mairie de Périgueux annonce que les marchés du mercredi, samedi et dimanche sont maintenus avec l même protocole sanitaire que lors du premier confinement en mars dernier. C'est-à-dire avec le port du masque obligatoire, une jauge maximale de 100 personnes et les commerçants non-abonnés ne pourront pas être accueillis. Le modèle du premier confinement est donc reconduit sur les places de la Clautre et la place du Coderc.

La maire de la Ville va proposer le maintien du marché de Noël au préfet de la Dordogne sans les commerçants qui proposent de la vente à emporter. Elle demandera aussi la mise en place de la patinoire.

Numéro vert

A partir de ce vendredi 30 octobre, les habitants de Périgueux pourront poser toutes leurs questions sur le reconfinement en appelant le 0800.54.42.42. La mairie de Périgueux met en place une ligne ouverte pour apporter des informations aux Périgourdins. Des agents de la Ville (ASVP, Police, médiateurs) se déplaceront également dans les rues pour répondre aux questions des habitants.

Nouvelle distribution de masques prévue

Par ailleurs, de nouvelles distributions de masques seront organisées la semaine prochaine (la date est encore à préciser) dans différents endroits de la ville pour tous les habitants de plus de six ans. La distribution sera organisée sur le modèle du premier confinement.

Des masques adaptés aux enfants seront distribués.

Continuité du service public et du travail des agents

Le nettoyage des rues, le balayage des feuilles, les petits travaux ainsi que le fleurissement de la Ville va continuer pendant ce deuxième confinement à Périgueux. Les illuminations de Noël seront également installées : "Nous avons besoin de ces temps de festivités, de se sentir bien" indique Delphine Labails. Les parcs et jardins restent ouverts.

Dans le département, tous les organismes de services publics comme les mairies, les CAF, les agences Pôle Emploi ou encore la préfecture restent ouverts au public.

Distribution de livres

"Il faut penser des choses pour ceux qui ne pourront pas travailler ou pour les personnes âgées" explique la maire. Un portage de livres sera organisé par la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux (qui sera fermée au public). Des malles de livres seront apportées dans les structures collectives comme l'hôpital, les Ehpad, les maisons de retraite ou encore les collèges et lycées.

Tous les ouvrages de la médiathèque pourront être réservées par les personnes qui le souhaitent. Cela concerne les livres, les BD, les CD, les DVD, jeux de société ou des jeux vidéo.

Les modalités de se service sont encore à préciser.

Comment aider les commerçants ?

La Ville de Périgueux souhaite également soutenir les commerçants de la commune. La maire souhaite redéployer une plateforme de vente en ligne sur le modèle du Périgourdin. Les commerçants n'auraient plus qu'à déposer les commandes dans un centre de distribution éphémère.

Des points de retraits pourraient être mis en place dans tous les quartiers de Périgueux pour venir en aide à tous les commerçants.

Soutien aux artistes

Les résidences d'artistes seront maintenues. Les représentations pourraient ensuite être captées avec l'accord des structures Clap!, l'Odyssée et le Sans Réserve puis diffusées sur internet.