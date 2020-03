Confinement : à Saint-Ouen-sur-Iton, les taxis livrent gratuitement les courses aux habitants

Comme nombre de ses confrères transporteurs de personnes, Laurent Haies a vu son activité chuter drastiquement avec l'instauration du confinement pour endiguer la propagation du Coronavirus. "Mon activité est réduite de 80%. La base de mes courses, les transports médicaux, se résument au strict minimum : les traitements de cancers et les dialyses. Tout ce qui est consultations de contrôles, kinés, IME sont fermés. Sur mes six salariés, quatre sont en chômage partiel." Il a souhaité adapter à l'échelle de sa commune l'initiative née dans d'autres régions, où les taxis se sont mis à disposition des soignants, pour les transporter de leur domicile à leur lieu de travail.

A Saint-Ouen-sur-Iton, petite commune de 850 âmes au Sud de L'Aigle, on trouve une boulangerie, une boucherie et un bar-tabac-presse. Si le troquet est fermé depuis une semaine, il reste encore possible d'obtenir journaux, magazines et cigarettes. En revanche, les commerçants ont adapté leurs horaires, et n'ouvrent leurs portes que le matin jusqu'à 13h.

Dans le village aux cheminées en tire-bouchon, Laurent Haies est également membre du conseil municipal, depuis 2014. Pour faciliter le quotidien de ses administrés après les renforcement des conditions de confinement, il a pris l'initiative "avec l'autorisation du maire", de proposer un service gratuit de livraison de courses à domicile.

"Les gens téléphonent chez les commerçants, disent ce dont ils ont besoin et s'il ont besoin de se faire livrer. Ensuite, les commerçants m'appellent et je fais les livraisons à domicile l'après-midi. Je fais l'encaissement des courses moi-même, puis, le soir, je reverse l'argent aux commerçants. Je ne prends aucune commission. Je me rends simplement utile avec ce que je sais faire". Laurent Haies

Les commerçants ravis

Du côté des commerçants du bourg, on est ravi. "Quand il est venu nous voir pour nous proposer ses services de livraisons, j'ai trouvé ça super", déclare enjouée Magali Bouteloup, de la boulangerie "Aux délices de Lola". Selon elle, l'initiative du gérant de l'entreprise de Taxi répond à un vrai besoin. "J'ai une cliente qui m'a demandé la semaine dernière si je pouvais aller la livrer. Comme elle a des ennuis de santé, elle ne peut pas trop se déplacer".

Même son de cloche dans la boucherie, Stéphane Martinel salue l'idée du chauffeur audonien. "Ça peut permettre de désengorger la file d'attente de gens qui attendent dehors, parce qu'on ne peut accueillir qu'un seul client à la fois dans la boutique".

Il n'y a pas de pharmacie dans le bourg de Saint-Ouen-sur-Iton. C'est pourquoi Laurent Haies propose aussi aux personnes âgées de la commune de lui donner leurs ordonnances pour aller récupérer leurs médicaments.

Numéros utiles :

Taxi de l’Iton : 06.27.39.29.26 - Boulangerie « aux Gourmandises de Lola » : 02.33.84.02.19. - Boucherie de l’Iton : 02.33.24.67.71 - Bar-tabac-presse « Le Saint-Ouen » : 02.33.24.37.24