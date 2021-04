Confinement : accueil des enfants, sécurité publique, solidarité... ce qui change à Châteauroux Métropole

Après l'intervention du chef de l'etat Emmanuel Macron et les différentes mesures annoncées, Châteauroux Métropole s'adapte à la situation. Outre les dispositions nationales, qui s'appliquent à tous, certaines dispositions sont prises au niveau de l'agglomération Castelroussine.

Sécurité publique

Les contrôles effectués par la police municipale seront renforcés concernant le respect des consignes sanitaires (attroupements, respect de la distance de 10 km à partir du domicile sur la base d'un justificatif de domicile, etc.). Pour rappel, le port du masque est obligatoire sur la voie publique dans les communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet.

Accueil des enfants

Pour pallier à la fermeture des écoles publiques, le centre de loisirs de La Valla et La Pingaudière accueilleront les enfants des travailleurs prioritaires à compter du mardi 6 avril. Les 6 / 8 et 9 avril, les enfants seront pris en charge par l'Éducation nationale sur le temps scolaire. Des garderies seront mises en place. Le mercredi 7 et pendant les vacances scolaires, les enfants seront pris en charge par les animateurs de la Ville de Châteauroux. Les enfants seront accueillis à la journée, un service de restauration sera mis en place sur chaque site.

Qui peut s'inscrire ?

Les jours d'école : les enfants des professionnels prioritaires scolarisésou habitant à Châteauroux.

Pendant les vacances et le mercredi : les enfants des professionnelsprioritaires habitant ou travaillant à Châteauroux.

La liste des professions prioritaires sera publiée par l’État le 2 avril.

Les horaires

Accueil de La Valla (enfants de 3 à 11 ans) :

- de 7h30 à 9h : garderie

- de 9h à 16h30 : activités (ou école)

- de 16h30 - 18h30 : garderie

Accueil de la Pingaudière (enfants de 3 à 7 ans) - de 7h30 à 9h : garderie

- de 9h à 16h30 : activités (ou école)

- de 16h30 à 18h15 : garderie

Comment inscrire ses enfants ? : par courriel au service jeunesse : jeunesse@chateauroux-metropole.fr

Quand inscrire ses enfants ? au plus tard 24h avant leur accueil dans la structure.

Quel tarif ?

Accueil sur le temps scolaire = coût du repas payé par les familles le reste de l'année, soit 4,02€ appliqué pour les enfants qui ne fréquentent pas la restauration collective habituellement. Pour les autres, c'est le tarif habituel qui s'appliquera.

Accueil sur la période de vacances = entre 3,03€ et 5,59€ suivant le quotient familial, repas compris. Un accueil pour les jeunes de 11 à 16 ans pourra également être proposé pour les enfants de personnels prioritaires pendant les vacances scolaires.

Un accueil pour les jeunes de 11 à 16 ans pourra également être proposé pour les enfants de personnels prioritaires pendant les vacances scolaires. Pour l'accueil "Petite enfance" un à deux sites pourront être ouverts en fonction des besoins et des décrets publiés. Le tarif appliqué sera le tarif habituel

Sports

Les piscines n’accueillent que les publics dits "prioritaires" à compter de la semaine prochaine (sportifs professionnels, formations en lien avec le milieu aquatique, personnes bénéficiant d'une prescription médicale, etc.), tout comme les équipements sportifs couverts. Les agents des piscines et les éducateurs sportifs terrestres ne seront plus amenés à intervenir vis-à-vis du public scolaire. Une partie d'entre eux pourra donc être redirigée, le cas échéant, vers les centres de vaccination ou l'encadrement des enfants des personnels de soignants et de professionnels « indispensables » à la gestion de la crise. Les gymnases et les stades restent fermés.

Culture

Le décret attendu définira précisément les règles applicables au Conservatoire et à l’École des beaux-arts. Au besoin et dans toute la mesure du possible, l’enseignement à distance sera réactivé. Pour ce qui est des bibliothèques, elles restent ouvertes. Le Musée Bertrand reste fermé et les Archives accueillent du public en nombre limité.

Solidarité

La continuité des services sociaux est assurée :

les réseaux de solidarité se poursuivent aux domiciles des personnes âgées dans le respect des gestes barrières,

les activités de plein air de six participants seront poursuivies dans un rayonde 10 km

les activités collectives (dont les formations) en présentiel, qui étaientautorisées pour les personnes vulnérables par une circulaire spécifique, sontannulées par mesures de prévention.

Quant aux établissements pour personnes âgées et pour le Foyer des jeunes travailleurs, rien ne change.

Tous les autres services sont maintenus et se poursuivent normalement : collecte des déchets, déchetteries, transport en commun (quelques adaptations à prévoir...).

Toutes ces informations peuvent évoluer en fonction du décret qui viendra amender dans les jours prochains celui du 29 octobre 2020.