Confinement : Amnesty International dénonce des cas de violations des droits de l'Homme

Amnesty International publie ce jeudi une enquête où elle dénonce des cas de violations des droits de l'Homme durant le confinement. Elle a relevé 15 cas préoccupants dont plusieurs en Ile-de-France. Ils portent sur un usage illégitime, excessif ou non-nécessaire de la force et des insultes racistes ou homophobes

Pour Amnesty International, "la gravité des faits constatés, leur répétition en différents endroits du territoire, montrent qu’il ne s’agit pas de comportements isolés. Ils appellent à une réaction immédiate, globale et concrète des pouvoirs publics".

Amnesty International fait des recommandations. Elle appelle les autorités françaises à réagir de façon systématique à toute situation révélant des propos et des pratiques discriminatoires de la part de certains membres des forces de l’ordre. C'est selon elle la meilleure façon de lutter contre toutes formes de discriminations et toute forme d’impunité.

Des cas préoccupants en Ile-de-France

L'association met en avant ce qui s'est passé aux Ulis (Essonne). "Sofiane, qui a été conduit sous un porche et frappé alors qu’il était allongé à terre, aurait dans un premier temps fui le contrôle de police". Elle rappelle qu'en "aucun cas, il ne peut être considéré comme légitime que les forces de l’ordre utilisent la force comme punition corporelle".

Elle dénonce aussi les conditions d'arrestation "d’un homme à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), contrôlé alors qu’il était sorti réparer sa voiture le 7 avril. Son certificat médical, auquel Amnesty International a eu accès, fait état de coups et blessures volontaires et de lésions sur le membre inférieur gauche compatible avec des lésions de taser. Il a été tasé à plusieurs reprises alors qu’il était plaqué au sol par des agents. L’usage de la force n’apparaît donc pas nécessaire".

Préserver la liberté de la presse

Parmi les vidéos analysées, il y a aussi celle sur "l’arrestation du journaliste Taha Bouhafs le 19 avril à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), alors qu’il couvrait, avec d’autres collègues, des affrontements entre forces de l’ordre et des jeunes. On y voit le journaliste se faire menotter de manière assez vive par deux membres des forces de l’ordre, alors qu’il ne présentait pas de menace. L’usage de la force à l’encontre des journalistes alors qu’ils sont en train d’exercer leur métier est particulièrement inquiétant car il constitue une entrave à la liberté de la presse et une atteinte à la liberté d’expression".

Lutter contre le racisme et l'homophobie

Amnesty dénonce des injures homophobes et racistes de la part des forces de l’ordre. "A Torcy (Seine-et-Marne), le 19 mars, un policier échange des insultes avec un voisin qui observait la scène. Le policier tient des propos à caractère homophobe ("tafiole", "baltringue") et discriminatoire ("rentre dans ton pays").

Le 26 avril, à _l’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)_, un policier qualifie la personne interpellée de "bicot" et indique "qu’il aurait fallu lui accrocher un boulet au pied" alors même que cette personne venait d’être récupérée de la Seine".

Amnesty précise que cette fois "les _autorités françaises ont immédiatement réagi_, et de façon appropriée, en dénonçant publiquement les propos tenus, en prenant des mesures hiérarchiques de suspension des policiers concernés et du point de vue judiciaire".