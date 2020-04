Confinement : apprenez les gestes qui sauvent avec les pompiers de l'Eure

Depuis le confinement, nous passons beaucoup (trop ?) de temps devant les écrans. Forts de ce constat, les pompiers aimeraient bien que nous profitions de ce temps, _"pour être acteurs de notre sécurité"_glisse le colonel Frédéric Léguillier, le directeur-adjoint du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure. Tous les mercredis, le SDIS27 propose un tutoriel sur les gestes qui sauvent, un #TutoGQS. Le premier était consacré à la détection de l'inconscience.

Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, ou si vous êtes jeune, vous avez sûrement déjà lu ou employé cette expression "je suis en PLS" qu'on pourrait traduire par "je suis mal". PLS pour position latérale de sécurité mais comment bien la faire ? Là encore les pompiers de l'Eure viennent à la rescousse.

LA BELLE INITIATIVE - Les gestes qui sauvent des pompiers de l'Eure. Reportage de Laurent Philippot Copier

Les gestes qui sauvent

C'est toute une série de tutoriels que les pompiers de l'Eure ont sous le casque : "comment appeler les secours, que faire face à une personne qui s'étouffe, comment pratiquer un massage cardiaque ? " prend exemple le colonel Léguillier. Et comme rien ne vaut la pratique, il est possible de suivre aussi une formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1). En une journée et pour une soixantaine d'euros, vous apprendrez les bases du secourisme. La formation est accessible à partir de l'âge de dix ans.