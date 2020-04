Confinement : attention à la batterie de votre voiture

Depuis le 17 mars et la mise en place du confinement, certains d'entre nous n'ont pas eu besoin de reprendre le volant pour effectuer leurs courses ou retourner au travail. Une situation qui peut poser quelques soucis à votre véhicule.

"Nous avons déjà vu passer quelques clients dont la batterie du véhicule était à plat," explique Benjamin Tostivint, garagiste à Saint-Sulpice-la-Forêt en Ille-et-Vilaine. Laisser votre voiture au garage ou sur le parking sans la faire démarrer pendant plusieurs semaines c'est prendre le risque que celle-ci ne redémarre plus lorsque le confinement prendra fin.

Démarrer sa voiture régulièrement

"Dans les voitures récentes il y a beaucoup d'électronique et ça peut pomper sur la batterie. Après deux semaines sans démarrer ça peut aller mais il faut se méfier. Si vous avez quelques connaissance en mécanique l'idéal et de débrancher la batterie," conseille le garagiste. Sinon, démarrez votre voiture régulièrement et laissez-la tourner quelques minutes.

Une radio qui ne se lance plus, un allumage défaillant, peuvent être des signes d'un mauvais fonctionnement de votre batterie. N'hésitez pas à contacter un garage ouvert en cas de doute. Dernier conseil, lorsque vous reprendrez le volant une fois le confinement terminé " il faudra être patient et laisser du temps à l'huile de chauffer et de se fluidifier pour ne pas abîmer le véhicule.