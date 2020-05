Confinement : deux mois de solitude au Mont-Saint-Michel

D'habitude, le Mont-Saint-Michel, c'est un peu une Tour de Babel qui résonne de toutes les langues du monde, avec ses deux millions et demi de touristes qui se pressent chaque année pour découvrir la Merveille. Mais depuis la mi-mars, le site est plongé dans "un silence de personne", comme le décrit l'un des habitants permanent du village, Jean-Yves Lebrec.

Quand le Mont "se repose"

"On a vécu une expérience extraordinaire. Souvent, on nous dit "C'est pas trop dur ?", en fait, c'est tout le contraire. Ce confinement a été un moment d'une grande intensité. Tout prend une dimension incroyable : la nature, les oiseaux, la lumière, les vieilles pierres", explique l'habitant. Et une grève déserte, sans traversée, avec la mer qui va et vient...

Le Mont s'est reposé. Et il en avait besoin. Peut-être que ça ne lui est jamais arrivé depuis Saint-Aubert (fondateur de l'abbaye au VIIIe siècle) ! - Jean-Yves Lebrec

"Pouvoir goûter au silence de l'abbaye et de cette baie, qui est déjà _écrin de beauté_, ça donne encore plus de relief", confie de son côté sœur Claire Anaëlle, l'une des six religieuses présentes au Mont. Ce confinement, ça a été une manière de "redécouvrir le site".

Une chance

La nature qui reprend ses droits, et aussi... les drones, qui ont immortalisé ce confinement. ça fait une dizaine d'années qu'il vit au sein du Mont avec sa femme. "On n'est pas plus de 18 à l'année. Là, on était moins d'une quinzaine, en comptant les religieux", ajoute Jean-Yves Lebrec. Un habitant qui décrit une "chance" d'avoir vécu ce confinement au milieu de ces rues médiévales. "On goûte chaque instant, c'est étonnant", précise-t-il.

On a déjà une vie assez silencieuse mais ne pas entendre le bruit des voitures et des navettes, ça pousse à être plus attentif à la nature - sœur Claire Anaëlle.

Pendant ces deux mois, la vie du village a quand même continué, dans le respect des règles du confinement. "_On s'est entraidés_. On a la chance d'avoir des poules, dont on a donné des oeufs. Chaque soir, à 20 heures, j'allais faire sonner les cloches de l'église en hommage aux soignants", souligne Jean-Yves Lebrec. Un habitant qui allait le mercredi chercher son pain au marché de Pontorson.

Réveil progressif

Et maintenant, les habitants sont-ils prêts à retrouver le monde ? Jean-Yves Lebrec se réjouit du déconfinement du Mont "pour tous les gens du pays qui ont envie de voir le Mont comme ça. Au début, il risque de ne pas y avoir beaucoup de monde. Tous les commerces ne vont pas rouvrir tout de suite. Et l'abbaye reste fermée pour le moment".

"Le Mont a toujours été d'abord un lieu de pèlerinage", ajoute sœur Claire Anaëlle, qui a hâte de retrouver les visiteurs à l'abbaye. "Mais on doit aller un pas après l'autre. Mieux vaut être plus prudent que pas assez", sourit la religieuse. Le gestionnaire du Mont espère une réouverture de l'abbaye courant juin.