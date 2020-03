Confinement au Pays Basque : une carte pour répertorier les restaurants, producteurs et commerces

L'Office de tourisme du Pays Basque a créé et mis en ligne une carte interactive pour cataloguer et localiser les initiatives de certains producteurs, structures, magasins, qui se sont mis en place, adaptées pour continuer à travailler, malgré le confinement et le coronavirus.

La carte recense plus d'une centaine de producteurs, restaurateurs et commerces du Pays Basque

Un catalogue interactif. Voilà ce qu'a mis en place, en ligne sur internet, l'Office du Tourisme du Pays Basque. Car, depuis le début du confinement, de nombreuses initiatives ont vu le jour de la part de certains producteurs, structures, restaurants, pour trouver des débouchés, ne pas avoir à jeter de la nourriture. Pour l'heure, plus d'une centaine de points sont localisés, de la Soule à Hendaye, en passant par le BAB.

"L'idée c'est de pouvoir retrouver autour de chez soi, les différents services mis en place, explique Nicolas Martin, le directeur de l'Office de Tourisme du Pays Basque. On n'a pas voulu recenser l'ensemble des commerces du Pays Basque, mais mettre en avant toutes les initiatives, les changements de ceux qui ont voulu s'adapter durant cette période de confinement et cette épidémie de coronavirus. Pour les restaurateurs, livraison de repas et repas à emporter, et même choses pour les producteurs et ce qu'ils ont à vendre."

Autre objectif : faire comprendre qu'il n'y a pas que les grandes surfaces. "Ça ne sert à rien de se ruer tous dans les supermarchés, alors qu'il y a encore de quoi consommer, acheter, des produits locaux, pour faire vivre aussi ces professionnels de notre territoire, qui peuvent souffrir lors de cette période", indique le président de l'Office. D'autant que jour après jour, depuis son lancement, la carte ne cesse de compter de plus en plus de référence.

► Voir la carte de l'Office de tourisme du Pays Basque