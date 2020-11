Confinement : avec les hommes en jaune de Nicollin dans un Montpellier déserté

Dix jours après le début du re-confinement l’activité se maintient tant bien que mal en journée. La nuit en revanche la vie tourne bel et bien au ralenti. On est allé voir des travailleurs de la nuit, en l'occurrence les éboueurs du groupe Nicollin. Ils racontent leur métier dans la ville désertée.

Quand la nuit tombe sur la ville confinée et que les rues se vident, eux entament leur journée de travail. Les hommes en jaunes de chez Nicollin sillonnent les rues désertées pour collecter les poubelles. Eux qu’on désigne depuis la première vague de l'épidémie comme les travailleurs de la deuxième ligne. Leurs tournées ont été maintenues à l'identique ou presque. Tout juste sont-elles raccourcies. Ils racontent leur travail dans la ville quasi déserte.

Nous, la police, les vélos Uber Eat. Et c'est tout

Confinement ou pas, Cyril sillonne l'Ecusson tous les soirs dans son petit camion benne. "Les rues sont vides. Ça fait post-apocalytique", dit le jeune homme, capuche jaune fluo sur la tête et masque blanc sur le visage. Pourtant depuis le confinement le travail est plus facile : pas de bouchons, plus de terrasses qui bouchent le passage. "C'est désert. Après 20h, il y a nous, la police, les vélos Uber Eat et c'est tout. C'est plus agréable de bosser dans un Montpellier jovial, festif. Là tout le monde marche, tête baissée et fait la gueule".

"Il y a nous, la police et les vélos Uber Eat". Cyril, ripeur Copier

Autant d'ordures qu'avant

Le travail n'est pas si différent. Il n'y a plus à collecter les piles de cartons laissées par les commerçants à 19h. Un peu plus d'encombrants, parce que les confinés font du ménage chez eux. Mais autant d'ordures à ramasser. Le volume n'a pas bougé selon Nicollin. La ville en revanche est plus propre : moins de poubelles qui débordent. "C'est là qu'on voit que les habitants sont les plus propres et que ce sont les commerçants, les restaurants, les bars qui sont, non pas sales, mais qui ont moins de temps alors ils laissent les poubelles à côté. Ils respectent moins la ville." Le groupe Nicollin explique aussi que ses services de nettoiement ont enfin accès à des espaces occupés d'habitude par les bars et restaurants. Des epsaces vides donc mieux nettoyés.

Plus d'applaudissements mais des dessins

Quartier Clémenceau, accroché à l'arrière d'un camion benne, Stéphane a ce même sentiment. "C'est malheureux, on ne voit plus personne. La ville est triste. Avec ce Covid on ne comprend plus rien. Mais nous les éboueurs, on a la chance de travailler et ça c'est énorme. Je plains ceux qui ne travaillent pas et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts."

"Nous, éboueurs, on a la chance de travailler". Reportage quartier Clémenceau à Montpellier Copier

Période difficile mais ce confinement est moins dur que le premier. Au début de la première vague, ces éboueurs travaillaient dans la peur du virus, sans masque ni gel hydro-alcoolique. A l'époque, les habitants leur dessinaient des coeurs sur les bennes. Il reste quelque chose de cet esprit de solidarité aujourd'hui témoigne Bruno, 30 ans de maison.

"Pas plus tard que mardi, une petite qui s'appelle Melissa nous a laissé un dessin pour nous remercier, qu'elle a jeté du balcon. C'est rigolo. Comme au mois de mars : on a un gars, quartier des Beaux-Arts, qui tous les jours nous attendait et nous jouait du clairon. Ou des gens qui nous prenaient en photo... Ils les ont mises sous verre, pour nous les offrir. Ça fait plaisir... même si ça ne dure le temps du confinement. Parce que le gars du clairon j'aurais bien aimé le revoir et je l'ai jamais revu."