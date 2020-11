Les patrons de bar et de restaurants d'Avignon surveillent attentivement le calendrier du gouvernement. Ils estiment qu'ils seront les derniers à rouvrir mais ne veulent plus de fermetures ensuite.

Confinement : bars et restaurants d'Avignon sont résignés et fatalistes sur la date de réouverture

Les patrons de bars et de restaurants de Vaucluse sont résignés ou fatalistes. Rien d'officiel avant l'intervention de Jean Castex la semaine prochaine mais le ministère de l'économie laisse entendre que l'activité pourrait reprendre seulement à la mi janvier.

Insomnies pour les derniers à rouvrir

Au Domus, cours Jean Jaurés, José Portolés vend cafés et plats à emporter. Il a calcuél que "c'est 5% du chiffre d'affaires habituel. On reste ouvert pour garder le lien avec les clients plutôt que pour être rentable. Ce n'est pas une question d'argent, c'est pour se sentir vivant".

Le restaurateur confie que désormais, il a "beaucoup d'insomnies. Il y a des jours où on ouvre mais on pas envie. Mais bon, il faut bien..." Pourtant, il défend une fermeture prolongée des bars et restaurants : "c'est la seule solution pour éviter que les gens se rassemblent dans des lieux confinés. On sera les derniers à rouvrir !"

Fourrer un poivron pour oublier une perte de 90%

On entend le bruit du fouet dans la polenta dans la cuisine du Petit Grand, place des Corps Saints à Avignon. Evidemment la salle du restaurant est vide mais le chef David Mazarian s'occupe en cuisine : "on s'ennuie alors on fait des essais. Là, on va essayer de fourrer un poivron".

David Mazarian a aussi effectué un peu de bricolage et de nettoyage. La vente à emporter ne lui rapporte pas assez : "c'est 90% du chiffre d'affaire qui est perdu. Ce n'est pas en vendant des sandwichs qu'on va s'en sortir. Surtout que les plateformes de livraisons prennent 30%!"

On est pas à un mois prés mais il faudra rouvrir une fois pour toute

Au Pipe-Line, le patron William Jahnichen sourit pour expliquer qu'il ne peut pas tout nettoyer tous les jours. Il patiente en préparant des commandes. malgré des charges fixes autour de 9.000 euros quand son bar est fermé, il ne veut pas d'ouverture précipitée : on n'est plus à un mois près ! Mais quand on pourra ouvrir, il faut qu'on ouvre une fois pour toute! Ce stop and go est insupportable".

Discussions anxiogènes

La date de réouverture de son bar le préoccupe moins que le calendrier des échénaces à rembourser. William Jahnichen confie aussi que cette incertitude commence à avoir des conséquences psychologiques : "on n'en parle pas forcément à sa famille. Mais ici, j'ai 8 à 9000 euros de charges fixes quand mon bar est fermé. J'ai touché seulement 1.500 euros du premier confinement. Avec les prêts garantis par l'Etat, on finance de la trésorerie qui part... pfuiitt". Il fait un geste de la main vers son comptoir désert pour montrer l'argent qui s'évapore .

"On en a plein la tête" poursuit le patron de ce bar. "On n'est pas super dispo avec femme et enfants quand on rentre à la maison. On pense sans cesse à ce qui va se passer dans deux jours, trois semaines ou un mois. Tout le monde en parle, c'est anxiogène au possible. Tout ce que je veux c'est que l'Etat nous aide pour que ne pas en avoir de notre poche. J'espère ne pas avoir fait le mauvais choix pour ma vie. J'ai 35 ans, deux enfants, je ne veux pas avoir foutu en l'air 20 ou 30 ans de ma vie"

Au Domus à Avignon, José Portoles est persuadé que bars et restaurants seront les derniers à rouvrir © Radio France - Philippe Paupert

Dnas la cuisine déserte du Petit Grand à Avignon, David Mazarian s'occupe en testant une recette de poivron fourré à la polenta © Radio France - Philippe Paupert

Au Pipe-Line à Avignon, le patron du bar demande qu'il n'y ait plus de stop and go pour l'activité © Radio France - Philippe Paupert