Confinement : bilan final, moins de 4% des contrôles ont donné lieu à des verbalisations en Touraine

La préfecture d'Indre-et-Loire vient de rendre public le bilan final des contrôles liés au confinement. En huit semaines, moins de 4% des contrôles de police et gendarmerie ont donné lieu à des verbalisations.

"Globalement, les règles de confinement ont été respectées". C'est la préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzechowski qui parle. Les huit semaines de confinement ont donné lieu à 139 395 contrôles des forces de sécurité sur le territoire départemental et ont abouti à 5 323 verbalisations ce qui représente moins de 4% des contrôles.

26% d'infractions aux règles de déplacement dans les espaces naturels

Ce sont les gendarmes qui ont effectué le plus de contrôles ce qui est normal au regard de la zone gendarmerie qui couvre l'essentiel du département: 117 200 contrôles qui ont donné lieu à 2 949 PV soit 2,52 %. De son côté, la police a effectué 22 195 contrôles en milieu urbain et dressé 2 374 PV, soit 10% des contrôles.

Dans les espaces naturels d'Indre-et-Loire, 81 patrouilles constituées d'inspecteurs de l'Office Français de la Biodiversité et de gendarmes de brigades territoriales ont contrôlé 733 personnes. 192 d'entre elles (soit 26%) étaient en infraction au regard des conditions de déplacements.

Les nouvelles possibilités de circulation depuis le 11 mai

Les déplacements au sein des frontières du département se font désormais sans attestation. Les déplacements entre les départements dans la limite d’une distance de 100 kms du domicile nécessiteront une attestation dès la parution au JO du décret la prévoyant, pour des motifs familiaux impérieux et professionnels.

Les berges des cours d’eau sont autorisées à la circulation piétonne et cycliste. Toutefois, voici les restrictions maintenues en Indre-et-Loire par arrêté préfectoral : l’accès aux lacs, plans d’eau, centres aquatiques, plages et grèves de la Loire, du Cher, de l’Indre et de la Vienne, tous restent interdits jusqu’au 2 juin 2020.