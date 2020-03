Confinement: c'est la Réserve communale de sécurité civile qui organise la solidarité au Vernet dans l'Allier

La Réserve communale de sécurité civile du Vernet a été créée en 2016. Les élus de cette commune de 2.000 habitants, limitrophe de Vichy et Cusset, en ont eu l'idée après de grosses intempéries et des inondations. Les habitants s'étaient mobilisés pour aider les plus touchés, chacun de son côté. La municipalité a donc mis en place ce dispositif de mobilisation civique, imaginé en 2005 et très peu utilisé. La Réserve communale de sécurité civile du Vernet est la seule de l'Allier.

Le soutien et l'assistance aux populations est donc organisé par la mairie. Cela peut être en cas de catastrophes naturelles, d'accidents industriels ou donc crise imprévue. Les membres de la Réserve communale de sécurité civile peuvent réaliser des missions simples, qui vont permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux opérations les plus complexes ou urgentes. Et pour les bénévoles, ce dispositif leur permet de bénéficier d'une assurance en cas de problème.

Un démarrage en douceur

Au Vernet, la trentaine de membres de cette Réserve (ils sont quelques bénévoles de plus depuis le début de la crise) n'avaient encore jamais été mis à contribution. Ils avaient juste participé à des sensibilisations avec les pompiers ou la Croix Rouge. Depuis vendredi dernier donc, ils sont opérationnels pour la première fois. Pour le moment, la demande n'est pas très importante: ils livrent des courses commandées aux commerçants et recensent les personnes qui pourraient être en difficulté; une sorte de rodage si jamais la situation devenait plus critique.

Ils portent une chasuble orange permettant de les reconnaître. Ils ont également une carte indiquant qu'ils sont bien membres de la Réserve communale de sécurité civile. Une fois la crise passée, la municipalité pense solliciter un peu plus souvent les bénévoles, pour des opérations ponctuelles comme par exemple des chantiers de nettoyage.