Confinement : ce qui change en Berry ce samedi

Ce samedi marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie de Covid. Non pas un déconfinement, mais un allégement des règles en vigueur depuis le 30 octobre.

Comme tous les Français, les Berrichons vont voir leur horizon s'élargir un peu ce samedi. Fini la règle du kilomètre et de l'heure de promenade autorisés. Désormais, chacun a droit à trois heures dans un périmètre de vingt kilomètres autour du domicile. Dans ce cadre, la chasse, la pêche et les pratiques sportives individuelles sont possibles. Les battues, qui rassemblent par définition un certain nombre de chasseurs, ne sont autorisées que s'il s'agit de réguler la faune sauvage. Il faut l'accord préalable de la préfecture.

Des commerces ouverts le dimanche

Pour ce qui est des commerces, tous peuvent rouvrir, comme les rayons des supermarchés qui avaient été condamnés car considérés comme "non-essentiels". Les préfets de l'Indre et du Cher devraient autoriser dès ce week-end tous ceux qui le souhaitent à rester ouverts le dimanche et le soir jusqu'à 21h. Une mesure qui restera en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Les marchés de Noël peuvent se tenir. A Châteauroux, le maire Gil Avérous l'a maintenu. Son homologue de Bourges, Yann Galut, a fait le choix inverse.