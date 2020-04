Coronavirus en Bretagne : ce qui nous manque (ou pas) pendant le confinement

Voilà plus de trois semaines que le confinement a été décrété en France. Notre quotidien a irrémédiablement changé, nos habitudes aussi. A France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel, on a voulu savoir ce qui vous manquait pendant cette période, et ce qui ne vous manquait pas. Florilège.

Mardi 17 mars , midi, début du confinement en France. Une situation inédite qui a changé notre quotidien. Il faut rester chez nous pour sauver des vies. Mais après plus de trois semaines de confinement, certains manques se font ressentir, nous avons tous envie de notre vie d'avant.

Sur Facebook, on vous a demandé ce qui vous manquait pendant le confinement, mais aussi ce qui ne vous manquait pas. Voilà certaines de vos réponses.

Ce qui nous manque

La famille et les proches

C'est humain et naturel, ce qui nous manque le plus en période de confinement, ce sont nos proches, notre famille. Karine s'inquiète pour ses parents qui habitent à 300 kilomètres de chez elle : "Mon père est hospitalisé et même ma mère ne peut pas lui rendre visite. Je voudrais pouvoir y aller pour les réconforter et les aider".

Môm Domi aussi voudrait "aller voir [s]on papa ! 86 ans et veuf depuis six mois".

Les petits-enfants et toute la joie qu'ils peuvent apporter à leurs grand-parents sont aussi présents dans de nombreuses réponses. Ainsi ce qui manque à Christine "c'est de ne pas pouvoir embrasser [ses] petits-enfants".

Anna raconte que l'un de ses petits-fils a eu 10 ans pendant le confinement : "Je ne sais pas quand nous pourrons fêter cela tous ensemble". C'est difficile aussi pour Viviane qui ne voit sa "petite fille d'un mois et demi qu'en photo".

Les rires et les éclats de voix de mes petits-enfants me manquent. La maison est trop silencieuse, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. - Mage

Les réunions de famille prévues pour Pâques sont annulées elles aussi, Pascale regrette que sa fille et sa petite-fille ne viennent plus la voir le week-end prochain. Béatrice avait des chocolats pour ses petits-enfants, elle est déçue qu'ils ne puissent pas venir les chercher.

Le travail

Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certains internautes ont mis dans les choses qui leur manquaient, le travail.

C'est le cas de Valérie enseignante en primaire. Elle écrit : "Ce qui me manque le plus ce sont mes élèves et mes collègues : les rapports humains, les conversations, les réactions des élèves, leur humour, leur questionnement. Passer son temps devant un ordinateur, sans pouvoir écrire au tableau, commence à me peser !"

Corine aussi parle de son travail, elle est aide-soignante et explique : "Je suis arrêtée à cause d’une intervention au dos, et depuis le début du confinement, je ne peux pas bien faire ma rééducation."

Les sorties et les loisirs

Qui n'a pas rêvé d'être attablé à une terrasse avec des amis ? Qui n'a pas pensé à un bon restaurant dans lequel il voudrait retourner, ou au film qui n'est pas sorti en salles à cause du confinement, à ce concert qui n'a pas eu lieu ? De nombreux messages évoquent cette vie sociale réduite à néant depuis plusieurs semaines.

Laurence parle "des soirées avec la bande de copains". Anne voudrait "aller faire du shopping et aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne". Joëlle voudrait "sortir au cinéma ou au restaurant", mais elle vit dans une maison avec du terrain et un alpaga (!), elle sait qu'elle est mieux lotie que d'autres.

Cédric explique que ce qui lui manque ce sont ses activités de bénévole à la Grenouille à grande bouche à Rennes ou au club de handball de Saint-Grégoire. Mais ce qui lui manque aussi "ce sont les soirées karaokés dans [son] bar favori".

J'en ai marre du téléphone et des visioconférences ! -Sylvie (et on la comprend !)

Bref, résume Jérémie, ce qui nous manque c'est "la vie sociale et faire la fête".

Le sport et surtout le football

Les clichés ont la vie dure, même en période de confinement. Ainsi plusieurs internautes "mâles" sont en manque de sport, de football surtout, que ce soit au stade ou à la télé.

Julien, supporter du Stade Rennais, parle de son club et de ce qui lui manque en ce moment : "La lutte acharnée en L1 pour arracher cette place en Ligue des Champions historique pour le Stade Rennais. Le Roazhon Park plein à craquer avec une ambiance de dingue me manque aussi et les joueurs rennais qui nous font vibrer. Et aussi les commentateurs prêts à exploser lors d’un but rennais". Parle-t-il de Thomas Coignac et de François Rauzy sur France Bleu Armorique ? En tout cas, nous ils nous manquent (leurs commentaires).

Dans le même registre, Timoue écrit que "les soirées TV [lui] paraissent bien tristes sans match de foot".

La nature

Plusieurs internautes ont écrit leur manque de nature, et en Bretagne la mer revient dans plusieurs messages. Mêmes ceux qui habitent à côté de peuvent plus en profiter.

Astrid par exemple évoque "la mer alors qu'[elle] habite à Saint Suliac" (à côté de la mer donc NDLR). Viviane évoque "les promenades en bord de mer", tout comme Josiane qui regrette "les balades au grand air sur les rochers en bord de mer et la plage".

Le manque est peut-être même encore plus grand pour Anne qui écrit : "Je suis marin et la mer me manque".

La religion

En pleine semaine pascale, la religion et surtout la communion entre fidèles ont été évoquées par plusieurs internautes.

C'est le cas de Marie-Laure qui évoque dans son message "les célébrations eucharistiques et la communauté même si on peut suivre des messes sur Facebook. Le retour à l’église sera un grand bonheur" pour elle.

Même manque pour Cyprien qui explique que "la communauté chrétienne à laquelle [il] appartient est comme une famille, ne pas les voir est difficile" pour lui.

La Bretagne et ses merveilles

Plusieurs internautes sont en manque de Bretagne et on les comprend ! La mer bien sur mais pas seulement...

Annick pousse ce cri du cœur : "La Bretagne me manque ! Nous sommes confinés dans le Cotentin dans une maison avec jardin mais nous voudrions avoir la même chose en Bretagne" (le Cotentin c'est bien aussi).

Pascale voudrait "faire une balade à moto pour aller manger une douzaine d’huîtres à Cancale" (on irait bien aussi !). Chantal aurait aimé "être dans [sa] caravane sur la côte d’Émeraude".

Les manques inclassables

Parmi les nombreuses réponses envoyées sur Facebook, il y en a qui ne rentrent pas dans les catégories citées auparavant, mais qui méritaient quand même d'être évoquées.

Une pensée pour Sylvie qui explique que ce qui lui manque : "Ce sont [ses] deux heures quotidiennes de pratique de [son] accordéon diatonique car [son] fils n’est pas disposé à les subir" (c'est si dur que cela ?).

Ly Gar est en manque de sa "voiture accidentée juste avant le confinement". Sylvie elle c'est sa "machine à coudre achetée en région parisienne et qui est coincée là-bas." Elle cherche d'ailleurs quelqu'un pour lui ramener à Saint-Brieuc ou Rennes.

Jean-Pierre, "ce qui [lui] manque le plus c’est le bistrot, encore le bistrot et toujours le bistrot" (il ne manque pas d'humour en revanche). Gui Yom, c'est "France Bleu Armorique [lui] manque, sans les émissions sur le coronavirus".

Marie-Line voudrait "pouvoir remercier de vive voix et en les serrant dans [ses] bras toutes ces personnes quelques soit leurs professions, qui ont œuvré pour nous en prenant des risques et en ne comptant pas leurs heures de labeur" (on propose un câlin général après le confinement).

En résumé, on veut tous retrouver notre vie d'avant, nos habitudes, notre quotidien. "La liberté", écrit Jehanne, ou même Stéphane qui attend de "pouvoir sortir sans être poursuivi pour un bout de papier".

Ce qui ne nous manque pas (ou beaucoup moins)

Beaucoup d'internautes ont parlé de ce qui leur manquait le plus pendant cette période de confinement. Mais certains ont aussi souligné ce qui ne leur manquait pas dans cette nouvelle vie.

Pour quelques-uns comme Astrid, "c'est [son] travail". Michel évoque "la voiture, le bruit et la pollution", tout comme Nolwenn et Kristell qui ajoutent "la foule".

Corine parle de "l'incivilité" qui ne lui manque pas du tout, "pas plus que les hordes de gens dans les magasins et l'égoïsme".