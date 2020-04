Confinement : certains opticiens restent ouverts en Bretagne

Ça fait peut-être partie de vos craintes en cette période de confinement. Que faire si je casse mes lunettes ? Comment renouveler mes lentilles ? Sachez que les opticiens, qui ont dû fermer boutique comme de nombreux commerçants, assurent des permanences en cas d'urgence.

Un site Internet vous donne la liste des opticiens les plus proches

Les trois syndicats de la profession ont d'ailleurs mis en ligne un site pour vous aider à trouver les opticiens qui pourront vous accueillir. En vous rendant sur www.urgenceopticien.fr vous trouverez les professionnels les plus proches de votre domicile dans chaque département breton.

Sur rendez-vous il est ainsi possible de renouveler une monture cassée ou perdue. Si vous disposez d'une ordonnance vous pourrez aussi obtenir une nouvelle paire de lunettes, même si les usines de fabrication tournent au ralenti en ce moment.

Le renouvellement des lentilles doit être repoussé

Les examens de vue doivent cependant être repoussés si ils ne sont pas urgents. Le renouvellement des lentilles de contact et des produits d'entretien n'est pas recommandé non plus. Les opticiens vous conseillent de porter vos lunettes. En cas d'urgence vous pouvez toujours contacter les opticiens encore ouverts.