Confinement : ces citadins décidés à s’installer à la campagne

Quitter la ville pour s’installer à la campagne, un rêve de citadin que le télétravail testé avec succès pendant le confinement rend envisageable. Amorcé depuis la crise des gilets jaunes, cette tendance du marché immobilier se confirme selon Le Monde et Le Figaro de lundi.

Le confinement renforce le désir de campagne des citadins et dope le marché des maisons individuelles.

A écouter les agents immobiliers depuis quelques semaines, le confinement semble confirmer la tendance d’un “désir de campagne” des citadins selon le journal Le Monde du 27 avril. Selon la fédération nationale de l’immobilier citée dans le Figaro immobilier, cet exode pourrait concerner 200 000 ménages, c’est à dire 10% des 2,2 millions de transactions annuel entre les locations et les achats.

Tendance depuis fin 2018

Mais cet appel du vert ne date pas du début du confinement le 17 mars, “c’est une tendance du marché immobilier depuis fin 2018” souligne Le Monde avec le mouvement des “gilets jaunes”, les grèves des transports, mais aussi les canicules ont rendu la vie urbaine insupportable surtout en famille avec des enfants.

Le succès du télétravail

Depuis le confinement le télétravail qui ne concerné que 3 % des salariés touche désormais 30 % d’entre eux et jusqu’à 50 % des seuls cadres précise Le Monde.

Dès lors la maison de campagne n’est plus juste un rêve de résidence secondaire, mais un projet de vie. S’installer à la campagne et ne plus garder qu’un pied à terre en ville en faisant quelques aller-retours dans la semaine au bureau.

Le charme de la campagne sans les inconvénients

Généralement les cadres urbains ont les moyens de leur ambitions vu l’explosion des prix de l’immobilier en ville. La revente de leur bien leur permet d’envisager de rénover à grand frais un patrimoine rural historique bon marché qui ne trouvait pas preneur jusqu’ici note encore le Figaro.

Seulement le charme de la Normandie, la Bretagne et du Sud-ouest (destinations les plus demandé selon un agent immobilier interrogé par le Figaro) ne suffit pas. Les citadins veulent une maison près d’un aéroport, d’une gare TGV ou d’une autoroute, avec de bonnes écoles et des hôpitaux de qualité à proximité. Ils veulent surtout une bonne connexion internet. Bref la ville a la campagne.

Changer de vie, vivre avec ses parents

Certains en profiterait pour changer radicalement de vie, se reconvertir dans l’artisanat ou développer un gite. D’autres, notamment des quadras pensent même à acheter “avec leur parents” pour avoir un plus gros budget mais surtout pour vivre avec eux, et leur éviter un placement en Epadh explique le Figaro. Une vie comme autrefois dans de grandes maisons partagées à plusieurs générations.

Les motivations écologiques peuvent-elles suffire ?

Cet appel de la campagne correspond aussi à la tendance écolo, un retour à la nature. Seulement dans la nature, il n’y a pas d’opéra, de théâtres, de salle de concert. Les bars et restaurants ne servent pas jusqu’à minuit. Alors le citadin est-il réellement prêt à supporter le chant du coq, la cloche de l’église, la boue sur la route en roulant derrière les tracteurs ? Des questions à se poser avant d’acheter.