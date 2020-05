Confinement : cet été, je passe mes vacances près de chez moi

Le secrétaire d'Etat chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a prévenu : "cet été, ne sera pas comme les autres. Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique, dans un premier temps, avec une clientèle d'ultra-proximité". Pas de voyages au bout du monde en juillet et août, et peut être même pas de voyages à l'autre bout du pays au delà du fameux rayon de 100 kms. Les Français se préparent donc à prendre des vacances près de leur domicile, privilégiant les sites naturels des départements "verts" où le virus circule peu.

Un voyage en Angleterre annulé

C'est le choix qu'a fait Valérie Rozale qui vit à Saint-Gély-du-Fesc au nord de Montpellier (Hérault). Avec son mari et sa fille, ils ont du revoir leur plan estival. En général, Valérie passe l'été dans l'hexagone mais la elle avait déniché des billets d'avion à bon prix : "on avait prévu de partir en juillet pour une dizaines de jours en Angleterre à une heure de Londres grâce à un échange de maison" explique t-elle. En voyant les cas de covid-19 se multiplier des deux cotés de la Manche, les familles ont préféré annuler leur transaction. Valérie a cherché une autre maison a échanger sur la cote atlantique et puis la règle des 100 kilomètres est tombée :

J'ai commencé à regarder les maisons disponibles dans ce rayon qui englobe un petit bout de la Lozzère, du Tarn, un petit bout de l'Aveyron, de la Camargue; Je consulte google maps et le site d'échange de maison pour voir les offres mais finalement le choix est assez limité".

Aller au restaurant sur la côte

L'échange de maison est plus rassurant que le centre de vacances ou le camping ou l'on côtoie d'autres touristes et puis on peut réserver au dernier moment mais si par malheur, Valérie ne trouve rien à son goût et bien elle restera chez elle avec son mari et leur fille. La famille dépensera son budget vacances chez les professionnels du coin : "on connaît des restaurateurs qui ont lancé leur activité récemment et pour eux c'est la catastrophe _donc dès que l'on pourra on ira manger dans les restaurants locaux, il faut que tout le monde joue le jeu"_conclu t-elle.

Si les billets d'avions ( pour Londres) ne sont pas remboursés, Valérie espère profiter d'un avoir qu'elle pourra utiliser l'année prochaine pourquoi pas pour aller... en Angleterre?