La commune de Chamonix en Haute-Savoie, interdit à son tour les locations et séjours de courte durée de moins de 15 jours. Le maire explique qu'il est contradictoire de confiner la population et d'accepter la venue de vacanciers pour de courts séjours.

Confinement : Chamonix interdit les locations et les prêts de logements de vacances

La commune de Chamonix en Haute-Savoie, interdit désormais les locations et séjours de courte durée. Comme beaucoup d'autres zones touristiques en France, la commune au pied du Mont-Blanc constate depuis le week-end dernier et le début des vacances scolaires de la zone C, l'arrivée de touristes qui n'avaient pas choisi au début du confinement de se domicilier sur place.

Interdiction des séjours de moins de deux semaines

A son tour, Chamonix annonce donc à son tour l'interdiction des locations ou prêts de tout appartement, résidence, logement, maison, et de tout lieu permettant en général un séjour de courte durée, comprise entre une nuit et deux semaines. L'arrêté prend effet dès ce mardi 7 avril jusqu'à la fin de la période dite de confinement, telle qu’elle sera décidée par le gouvernement.

Dans un communiqué le maire de Chamonix explique qu'il a été constaté sur place la présence accrue de personnes venues dans la commune dans un "but autre que l'habitat" et qu'il faut "éviter de mouvements de population intra-communal et extra-territorial".

Par ailleurs, les contrôles effectués en amont de Chamonix permettent la verbalisation des contrevenants mais ne permettent pas d’empêcher la présence de ces personnes. Le maire explique aussi qu’il est "contradictoire d’imposer un confinement à la population permanente tout en permettant la présence d’une population venue dans un but de court séjour".

Déjà plusieurs arrêtés dans toute la France

Plusieurs autres communes ou départements en France ont pris des arrêtés similaires pour éviter l'afflux de touristes pendant les vacances de printemps. C'est le cas par exemple au bord de l'océan Atlantique dans les Landes, ou en Gironde, dans le sud-est dans le Var et les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, mais aussi en Bretagne ou en Charente-Maritime.