J'ai testé pour vous le confinement en colocation (et ça se passe bien)

Les membres de cette colocation n'ont désormais plus qu'un but : écraser les autres à coups de cartes +4

Si vos enfants font leurs études ou commencent à travailler, ils sont peut-être comme moi en colocation. Ils n'imaginaient sans doute pas, comme moi, vivre presque 24 heures sur 24 avec leurs colocataires, entre quatre murs pour cause de confinement. Dans mon appartement brestois, on prend doucement nos marques avec mes colocataires depuis bientôt trois semaines, pour passer du temps ensemble sans se marcher sur les pieds.

"Si j'étais vraiment toute seule, je péterais un câble" : la vie en coloc confinée à Brest

Maël est rentré chez ses parents un peu avant le confinement. Restent Charlotte et Rémy, en chômage partiel. Je continue de mon côté à me rendre au bureau France Bleu. Avec mes quelques jours de congés confinés, on a expérimenté la vie à trois H24. Et ça peut très bien se passer.

Désœuvrement et craquages momentanés

Evidemment, il y a les moments où l'on craque un peu. Celui où on s'agace de la vaisselle pas faite car "vraiment, là, tu as le temps". Celui où on fait descendre l'un de nous du TGV qu'il s'apprête à prendre pour rejoindre ses proches, car la distance est compliquée à gérer. Celui où on a un coup de blues, dans l'ambiance générale un peu anxiogène, sous le regard compatissant des autres.

Rémy met le confinement à profit pour apprendre de nouveaux morceaux : on risque d'être à court d'ici la fin du confinement © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Paradoxalement, c'est ce qui nous rend ce confinement plus doux. Pouvoir compter sur la blague, l'écoute, le fou rire en direct plutôt qu'à travers un écran. "Je pense qu'il faut trouver un équilibre, me lance Charlotte. Je n'ai pas de problème avec la solitude, mais si j'étais confinée toute seule, je pense que je péterai un câble !".

Ne plus sortir nous fait rivaliser d'ingéniosité pour nous occuper. Un bestiaire d'animaux en fil de fer commence à prendre place sur les étagères de la cuisine. On s'essaie au frisbee avec les couvercles des tupperwares. Rémy teste de nouveaux accords à la guitare, Charlotte joue pendant des heures à Animal Crossing, et je passe des séries aux bouquins.

Charlotte a ressorti sa Nintendo Switch depuis le début du confinement avec la sortie d'Animal Crossing © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Changer nos habitudes en vase clos

On réadapte doucement nos rituels de vie ensemble à cet espace confiné. Terminé les verres dans des bars avec d'autres amis. Exit nos sorties au cinéma ou aux Capucins pour aller skater. Nos soirées se déroulent maintenant autour d'un jeu de société ou devant une série.

Un rythme de vie plus lent, un brin décalé au niveau horaires. On a beau manger à des moments différents, Rémy étant devenu le spécialiste du dîner à 23h40, se retrouver pour discuter une heure le soir dans la cuisine est devenu un passage obligé : plus qu'avant, où chacun courait entre salle de sport et soirées à l'extérieur.

Il y a aussi cette chambre vide dans laquelle on a installé l'étendoir à linge, pour avoir plus de place dans le salon. On a la bénédiction du propriétaire, "tant que vous arrosez mes plantes !". Avec l'absence de Maël, notre conversation de groupe sur Messenger est l'unique lien. On a bien tenté l'appel en visio, mis la connexion n'est franchement pas optimale du côté de Plouhinec.