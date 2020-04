"Le Dauphiné confiné" où comment le quotidien régional s'est réorganisé pour continuer d'informer

Presque tous les journalistes du Dauphiné libéré travaillent depuis chez eux. Mais chaque nuit les rotatives installées à Veurey (Isère) fonctionnent pour imprimer les éditions "papier" du quotidien régional qui sont ensuite expédiées dans les points de vente ou dans les boites aux lettres des abonnés.

Invité de France Bleu Isère ce mercredi matin : Guy Abonnenc, le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, qui chapeaute les équipes des 27 éditions du journal sur les huit départements de la zone de couverture, du Vaucluse à la Haute-Savoie, en passant bien sûr par l'Isère.

Guy Abonnenc, rédacteur en chef du Dauphiné libéré invité de France Bleu Copier

Le Dauphiné libéré rejoint le dispositif "nation apprenante" en cette période d'école à la maison, c'est une satisfaction pour vous ?

C'est un honneur en effet de rejoindre ce dispositif, auquel d'ailleurs France Bleu participe également via le groupe Radio France. Jean-Michel Blanquer (NDLR : Le ministre de l'éducation) vient de faire un tweet pour féliciter le Dauphiné libéré. Pour nous ça vient consacrer le travail qui est fait depuis cinq ans avec le Dauphiné des enfants. Depuis le début du confinement, tous les matins nous publions sur notre site internet, un contenu issu du Dauphiné des enfants ( un reportage, une interview, une comptine en langue des signes, un tour du monde, une chanson en langue étrangère, une BD…) pour nos jeunes lecteurs qui sont à la maison depuis que les écoles sont fermées.

Le Dauphiné des enfants existe depuis combien de temps ?

Le journal a été lancé il y a cinq ans maintenant. C'est un "seize pages" au format "tabloïd" c'est à dire, un "demi format" du Dauphiné libéré, qui s'apparente à un supplément. Il parait tous les deux mois et est distribué à tous les élèves du CP au CM2 de l'académie de Grenoble (NDLR : environ 220 000 élèves). L'idée c'est de mettre tous les enfants en présence d'un média imprimé, de proposer un support d'information mais aussi un objet pédagogique. D'ailleurs tous les contenus sont validés par un comité pédagogique composé notamment d'enseignants. La démarche est saluée par les enseignants surtout à un moment où on apprend aux enfants à faire la différence entre une vraie information certifiée par des journalistes, et tout ce qui peut traîner sur des réseaux sociaux. C'est aussi le sens de ce label "nation apprenante"que nous venons d'obtenir.

C'est aussi un moyen de familiariser la jeune génération au bon vieux support papier ?

Oui bien sur, mais contrairement aux idées reçues, les enfants ne sont pas rétifs au support papier, ils ne sont pas que dans le numérique. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui combien le support papier, pendant cette crise du coronavirus, a aussi son importance. Bien sûr, le Dauphiné libéré est présent, comme vous, sur internet avec de très grosses audiences, mais chaque jour nous avons des lecteurs du papier qui nous disent bravo et nous remercient d'être là tous les matins. À un moment où l'économie s'est arrêtée, où la Poste ne livre plus quotidiennement le courrier, le journal reste présent sept jours sur sept et nos lecteurs nous remercient pour cela. Et ça vaut je sais pour tous les médias d'information qui continent de travailler, comme nous, comme vous.

Justement vous avez du vous réorganiser, comment vous faites pour sortir chaque jour un journal avec des journalistes qui sont confinés chez eux ?

Le Dauphiné libéré c'est vingt-sept éditions différentes en temps normal, sur huit départements, trois-cents journalistes. La quasi totalité est en télétravail à la maison grâce à nos services informatiques qui ont déployé les outils nécessaires. Nous avons regroupé nos forces pour sortir neuf éditions différentes, car il y a moins d'actualité purement locale. Il n'y a plus de vie associative, plus d'actualité sportive des clubs amateurs, plus de vie culturelle. Donc nos sources locales se sont taries et nous avons regroupés nos forces avec une à deux éditions par département. Nous consacrons évidemment chaque jour une place prépondérante au coronavirus et à ses conséquences sur la vie quotidienne de nos lecteurs.

Comment ça se passe ensuite pour la distribution avec le confinement ? La presse national s'est inquiétée de la fermeture de certains points de vente par exemple, et vous ?

Alors par chance, non. Toute la chaîne fonctionne et je veux les remercier. Les porteurs de presse pour nos abonnés, les transporteurs routiers qui acheminent le journal dans les points de vente, les marchands de journaux qui restent ouverts. Seuls les abonnées qui le reçoivent par la Poste ont pu être inquiets ces jours-ci car la Poste avait réduit ses tournées. Visiblement la Poste va de nouveau augmenter ses capacités de distribution ce qui devrait permettre à nos abonnés "postés" de recevoir le journal chaque matin.

Avec chaque jour à l'intérieur, une "attestation de déplacement dérogatoire" à découper, c'était une demande ?

C'est un service que nous proposons à nos lecteurs qui n'ont pas d'imprimante ou pas d'abonnement internet chez eux. De manière générale d'ailleurs nous mettons encore plus l'accent sur les services, avec une page pour les enfants, une page de jeux supplémentaire, pour répondre à des besoins qui changent depuis la mise en place du confinement