Confinement : comment gérer une urgence domestique ?

La pandémie de COVID-19 n’empêche pas la vie de suivre son cours... et la plomberie ou les appareils ménagers de tomber en panne. Comment les plombiers, électriciens ou chauffagistes travaillent-ils durant cette période de confinement ? Ils essaient tant bien que mal de s’adapter à la situation, même si dans ce secteur aussi, l’activité s'est considérablement réduite.

Gaël, est technicien chauffagiste dans une entreprise bastiaise, son entreprise est actuellement fermée, mais il assure un suivi que l’on peut qualifier de télé-réparation : "On limite au maximum les sorties, on explique les manipulations au téléphone autant que possible", précise Gaël, "mais quand une sortie est indispensable - parmi nos clients on a des personnes âgées qu'on ne peut pas laisser comme ça - on prend des précautions, pour nous comme pour nos clients." Précautions qui consistent à porter masques et gants.

Que faire en cas d'urgence domestique pendant ce confinement ? © Getty

Pour autant, les professionnels du dépannage font aujourd'hui part d'une difficulté supplémentaire dans l'exercice de leur métier : le manque de fourniture, de matériel pour effectuer les réparations nécessaires chez les clients : "Déjà la moitié des fournisseurs est fermée", précise William Marchetti, artisan-plombier à Folelli, "ensuite, on ne peut pas venir tous ensemble récupérer du matériel, il y a des moments, des horaires précis, pour chacun de nous."