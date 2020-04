Confinement : ne touchez surtout pas à vos cheveux !

Quatrième semaine de confinement, les cheveux poussent, la coupe ne ressemble plus à rien, les racines apparaissent.. que faire ? Les couper ? "N'y touchez surtout pas et patientez !" répond l'Union nationale des entreprises de coiffure.

Comment rafraîchir une coupe ? Masquer ses racines ? Que faire de ses cheveux que l'on ne maîtrise plus durant cette période de confinement ?

Nous avons posé la question à Christophe Doré, coiffeur et vice-président de l'Unec (Union nationale des entreprises de coiffure), invité de France Bleu ce mardi matin. Sa réponse est spontanée : "n'y touchez pas ! Ne faites rien surtout !" Il recommande d'éviter d'utiliser des produits que vous n'avez pas l'habitude de manipuler, "n'utilisez pas de produits chimiques et évitez de vous couper les cheveux seuls".

Quand je vois les dégâts sur les réseaux sociaux, ça me fait très très peur...

"C'est un métier qui demande des années de formation" insiste Christophe Doré, "et quand je vois les dégâts sur les réseaux sociaux, ça me fait très très peur. Parfois ça me fait sourire, aussi...".

Depuis l'instauration du confinement, tous les coiffeurs sont fermés, y compris les coiffeurs à domicile, également privés d'activité professionnels.

L'Unec (Union nationale des entreprises de coiffure) se dit très attentive aux propos du Premier ministre concernant le déconfinement partiel : "les coiffeurs se demandent comment ils pourront répondre à leurs clients et dans quelles mesures : quels gestes barrières devront-ils mettre en place dans leur salon de coiffure pour protéger leurs clients et leur collaborateurs ?" confie le vice-président.

Qui sera prioritaire chez le coiffeur ? C'est la question que pose l'humoriste Muriel Robin dans une vidéo qu'elle a publié sur twitter :