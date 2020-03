Coronavirus et confinement : comment sécuriser son travail à distance avec un ordinateur personnel ?

Il y a un autre virus dont il faut se méfier, se protéger en ce moment, c'est le virus informatique. Nous sommes des millions en télétravail avec parfois un ordinateur familial. Yann Lati, expert en criminalité en cybercriminalité à la gendarmerie des Pyrénées-Orientales, était l'invité de France Bleu ce lundi matin.

Est-ce que cette période est à risque en terme de piratage informatique ?

"Les gens travaillent beaucoup chez eux, certains utilisent leurs ordinateurs personnels, forcément moins protégés. Le risque, c'est le vol de données de l'entreprise, ça peut être des vols d'identifiants de connexion pour se connecter au réseau de l'entreprise. On peut éventuellement envisager des vols de données de l'entreprise."

"Si l'ordinateur est compromis, il peut y avoir des accès à des numéros de compte, des numéros de carte bleue, tout un tas de données qui sont dans l'ordinateur. C'est de l'escroquerie classique qu'on a toute l'année, mais pour qui va se développer un peu plus dans le contexte actuel."

Si je suis en télétravail, quelles sont les règles que je dois absolument respecter?

"Ce sont les règles qu'on donne tout au long de l'année qui sont valables tout le temps. Il faut un ordinateur à jour, le système d'exploitation ou les logiciels qui sont utilisés. Avoir un antivirus, avoir un pare-feu à jour."

"Bien sûr, utiliser des mots de passe forts, surtout si les mots de passe servent à se connecter à l'entreprise à distance. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe avec des majuscules, des numéros et éventuellement des caractères spéciaux pour ceux qui travaillent avec leur ordinateur personnel ou familial."

"Et également avoir une vigilance très importante concernant les emails qu'ils vont recevoir, notamment dans le cadre du travail. C'est souvent le vecteur par lequel vont rentrer les pirates et les virus dans l'ordinateur."

Est-ce qu'on peut simultanément se connecter aux logiciels de son entreprise et puis en même temps, surfer sur ses sites habituels, commander un drive, mettre un logiciel éducatif aux enfants ?

"Il vaut mieux éviter de faire entrer la sphère professionnelle dans la sphère privée. Quand on utilise son ordinateur pour travailler, on ne l'utilise pas pour autre chose."

Ça, c'est pour les salariés. Pour les entreprises maintenant, est-ce qu'il y a également des conseils à leur donner ?

"Il faut favoriser les connexions sécurisées entre le système informatique de l'entreprise et le télétravailleurs à distance. En général, on utilise des VPN. Il faut aussi faire des sauvegardes régulières si possible, elles doivent être externalisées à l'entreprise. Si c'est une petite entreprise, il faut qu'elle fasse des des sauvegardes sur un disque dur externe et se déconnecter de l'ordinateur."

"Cette période pourrait être également être l'occasion, si l'activité de l'entreprise est en baisse, de se pencher justement sur le système de sécurité informatique de l'entreprise pour en faire un audit."