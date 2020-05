Coronavirus : confinés, nous avons changé... parfois en mieux

Edouard Philippe présente ce jeudi à 16h les détails du déconfinement progressif à partir du 11 mai. Nous n’allons pas retrouver immédiatement notre “vie d’avant” d’autant qu’entre-temps nos envies et nos habitudes ont changé. Nous avons vu et fait des choses inimaginables jusqu'ici.

Deux mois sans faire les boutiques

Avant le confinement, qui aurait pu croire que l’on allait réussir à passer deux mois sans rentrer dans une boutique de vêtements, ni dans un fast-food ?

Ce confinement nous aura permis de progresser en cuisine, en pâtisserie, en bricolage, au jardin, et même en couture. Nous nous sommes tous mis au fait maison, le DIY (Do it yourself).

L’ordinateur a joué son rôle social

C’est en informatique que l’on s’est surpassé ! Mais paradoxalement l’ordinateur, en nous tenant à distance de l'épidémie, nous a rapproché de notre famille, nos amis.

D'abord nous nous sommes plus intéressés à nos enfants. Avec les cours en ligne il a fallu regarder d’un peu plus près leurs devoirs. Eux nous ont aidé à nous connecter.

Grâce à la visioconférence nous avons même vu “plus souvent qu’en temps normal” papy et mamie. Eux sont brillamment devenus autonomes pour faire leur “drive”. Il en existe désormais des fermiers et solidaires.

Et puis avec les “apéros-skypes”, les chorales en ligne, les courses en home-trainers, nous avons amélioré notre réseau.

La révolution du télétravail

Le télétravail qui concerne un salarié sur cinq, nous a mis à distance des “bruits de couloir” du bureau. Il nous a fait gagner en concentration en réduisant notre stress.

Il a permis d’économiser du temps de trajet, donc de la fatigue, et du carburant. Moins dépendant de la voiture, on s’est senti le droit de réclamer un remboursement aux assurances.

Les abeilles et les flamands roses en profitent

Le confinement a enfin bénéficié à l’environnent. En vidant nos rues redevenues respirables avec moins de voitures, les canards en ont profité pour se promener en ville et même sur le périphérique parisien.

Au bord des routes débarrassées des bouchons, l’herbe n’a pas été fauchée, les abeilles ont pu butiner tranquillement au soleil. La récolte de miel s’annonce exceptionnelle cette année.

En Camargue, les flamands roses étaient plus nombreux. Moins gênés par les humains il ont pu s’accoupler en toute liberté. On s’attend à un nombre de naissance record. Notre “vie d'après” s’annonce donc forcément plus rose !