Confinement : "conserver une trace pour que cela puisse servir aux générations futures" selon Cyril Longin

Pourquoi faut-il garder des traces de ce confinement ?

Pour de multiples raisons. La première archivistique : garder une trace de ce qui s'est passé pour que cela puisse servir les générations futures. Si dans deux, trois, cinq ou dix cette situation se reproduisait, cela permettrait de voir comment nous avons géré.Les erreurs à ne pas recommettre. L'autre objet, c'est vraiment la question de l'histoire. Pouvoir garder une trace de ce moment exceptionnel, inédit. Dans 50 ans, dans 100 ans, ou même dans 10 ans, voir comment la population a réagi, comment chacun d'entre nous a vécu ce moment.

Quel type de matériel récoltez-vous ?

Il y a une très très grande diversité, c'est un peu la surprise. Ce sont des textes tout simple. De tous ages. Soit un journal, pas mal de photographies, des poèmes, des vidéos, des dessins d’enfants et on a même un chanson filmée par un couple qui s'est amusé chez lui et qui est assez incroyable. C'est d'une très grande diversité.

Quels sentiments se dégagent de tout ça ?

C'est l'incrédulité la première chose. Pas de tristesse. Quelques messages pleins d 'espoirs de jeunes enfants, 8 à 10 ans, et l'incrédulité parce qu'on a le témoignage d'un personnel d'Ehpad ou d'un étudiant en médecine qui a fait son premier stage au CHU à ce moment-là et qui nous raconte cette expérience assez incroyable. Mais avec de l'espoir. Des questionnements sur le monde d'après mais pas vraiment de tristesse.

Finalement l'histoire n'est peut-être pas terminée, vous travaillez sur une histoire évolutive avec ce confinement ?

Nous avons lancé la collecte au moment du confinement et ce qui nous intéressait c'était de la poursuivre au moment du déconfinement. Beaucoup de choses évoluent quotidiennement et la manière de le vivre évolue aussi fortement. La question du retour à l'école, les questions de fermeture de classes, la question économique est très importante. C'est vraiment important de conserver des traces et de voir aussi la modification des mentalités et des réflexions des uns et des autres.